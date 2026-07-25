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Flipkart वरून आता ऑर्डर करू शकता गरमागरम जेवण; झोमॅटो अन् स्विगीला टक्कर, फूड डिलिव्हरी सर्विस होतेय सुरू

Flipkart Food Delivery Service : फ्लिपकार्ट आता फूड डिलिव्हरीसाठी उतरले आहे. Zomato आणि Swiggy ला मोठी स्पर्धा निर्माण झालीये
Flipkart Launch soon Food Delivery Service

Flipkart Launch soon Food Delivery Service

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ई-कॉमर्स जगातील दिग्गज Flipkart आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी तयार आहे. कंपनी लवकरच आपली फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे Swiggy आणि Zomato सारख्या कंपन्यांना कडवी स्पर्धा दिसणार आहे.

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