Flipkart वरून आता ऑर्डर करू शकता गरमागरम जेवण; झोमॅटो अन् स्विगीला टक्कर, फूड डिलिव्हरी सर्विस होतेय सुरू

ई-कॉमर्स जगातील दिग्गज Flipkart आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी तयार आहे. कंपनी लवकरच आपली फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे Swiggy आणि Zomato सारख्या कंपन्यांना कडवी स्पर्धा दिसणार आहे..Flipkart चा प्लॅन काय?Flipkart चे CEO कल्याण कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले की, कंपनी येत्या काही आठवड्यांत फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू करणार आहे. सुरुवातीला निवडक शहरांमध्ये चाचणी म्हणून ही सेवा उपलब्ध होईल. ग्राहकांच्या प्रतिसादानुसार नंतर इतर शहरांमध्ये विस्तार केला जाईल..CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?.Flipkart ONDC (Open Network for Digital Commerce) सोबत भागीदारी करून ही सेवा सुरू करणार आहे. यामुळे कंपनीला रेस्टॉरंट्स आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळेल..Flipkart Minutes चा यशस्वी अनुभवफ्लिपकार्टने 'Flipkart Minutes' या quick-commerce सेवेद्वारे आधीच आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. दोन वर्षांत कंपनीने 130 शहरांमध्ये 1,000 हून अधिक micro-fulfillment centers उघडली आहेत. Tier-2 आणि Tier-3 शहरांमध्ये मागणीत मोठी वाढ झाली आहे..PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स.Zomato आणि Swiggy ला आव्हानफूड डिलिव्हरी बाजारात सध्या Swiggy आणि Zomato वर्चस्व गाजवत आहेत. Flipkart च्या प्रवेशामुळे या दोन्ही कंपन्यांना नवीन स्पर्धा भेडसावणार आहे. Rapido ने 'Only' आणि Swiggy ने 'Toing' सारखी नवीन फीचर्स आणली आहेत, पण फ्लिपकार्ट चा मोठा नेटवर्क आणि अनुभव यामुळे बाजारात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.