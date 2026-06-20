Flying Flea C6 : बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर! रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक लाँच; 154KM रेंज, रॅपिड चार्जिंग अन् किंमत फक्त...

Flying Flea C6 Price in India : रॉयल एनफिल्डने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या दुनियेत पाऊल ठेवत एक नवा इतिहास रचला आहे. कंपनीने 'Flying Flea' या आपल्या नव्या ब्रँड अंतर्गत पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'Flying Flea C6' मार्केटमध्ये आणली आहे. .ही बाईक दिसायला विंटेज म्हणजेच जुन्या काळातील रॉयल एनफिल्डसारखी आहे, पण यात तंत्रज्ञान अगदी आधुनिक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला लाँच झाल्यानंतर आता अधिकृतपणे या बाईकची डिलिव्हरी सुरू झाली आहे. सर्वात आधी बंगळूरु शहरातील ग्राहकांना ही बाईक मिळायला सुरुवात झाली आहे..Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर.आकर्षक रंग आणि खिशाला परवडणारी किंमतही बाईक दिसायला जितकी सुंदर आहे, तितकीच तिची किंमतही बजेटमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.दोन सुंदर रंग: ही बाईक 'स्टॉर्म ब्लॅक' (काळा) आणि 'फ्ली ग्रीन' (हिरवा) या दोन रंगात उपलब्ध आहे.मूळ किंमत: या शानदार बाईकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 2.79 लाख रुपये आहे.BaaS मॉडेल : जर तुम्हाला बॅटरी भाड्याने घ्यायची असेल (BaaS मॉडेल), तर या बाईकची किंमत थेट 1.99 लाख रुपये (एक्स शोरूम) पर्यंत कमी होते..No iPhone 19 in 2026 : हे काय झालं! iPhone 18 सीरीजनंतर iPhone 19 लॉन्च करणार नाही ॲपल कंपनी, समोर आलं मोठं कारण.दमदार बॅटरी, रेंज आणि चार्जिंगकमी बजेटमध्येही ही बाईक परफॉर्मन्सच्या बाबतीत खूपच भारी आहे. मोठी बॅटरी: यात 3.91 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक दिला आहे.बेस्ट पॉवर: याची मोटर 15.4 kW ची ताकद निर्माण करते, ज्यामुळे गाडीला चांगला पिकअप मिळतो..154 किमी रेंज: एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही बाईक 154 किमीपर्यंत धावू शकते असा कंपनीचा दावा आहे.चार्जिंग मोड्स: यात चार्जिंगसाठी 'रॅपिड' (फास्ट चार्जिंग), 'स्टँडर्ड' आणि 'ट्रिकल' असे तीन सोयीस्कर पर्याय मिळतात..आधुनिक फीचर्सचा खजिनाया बाईकमध्ये रायडर्ससाठी भरपूर नवीन फीचर्स दिले आहेत. यात एक डिजिटल TFT स्क्रीन आहे, ज्यावर गाडीची सर्व माहिती दिसते. याशिवाय गाड्यांमध्ये ब्लूटूथ आणि 4G कनेक्टिव्हिटी दिली आहे. .Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड.प्रवासाला सोपे करण्यासाठी यात मॅप, क्रूझ कंट्रोल आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल मिळतात. सुरक्षेसाठी यात ABS ब्रेकिंग सिस्टीम आहे आणि बॅटरीची बचत करण्यासाठी 'रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग' सारखे आधुनिक तंत्रज्ञानही वापरले आहे..24 तास मदतगाडी रस्त्यात कधी खराब झाली तर काळजी करण्याची गरज नाही. रॉयल एनफिल्ड ही बाईक घेणाऱ्या ग्राहकांना 24x7 म्हणजेच दिवस-रात्र रोडसाईड असिस्टन्स देणार आहे. सध्या या बाईकची डिलिव्हरी फक्त बंगळूरु शहरात सुरू झाली असली तरी कंपनीचा प्लॅन खूप मोठा आहे. येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने भारतातील इतर अनेक शहरांमध्ये या इलेक्ट्रिक बाईकची विक्री सुरू केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.