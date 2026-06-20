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Flying Flea C6 : बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर! रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक लाँच; 154KM रेंज, रॅपिड चार्जिंग अन् किंमत फक्त...

Flying Flea C6 EBike Price, Features : रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक ‘Flying Flea C6’ लाँच झाली आहे. याची किंमत आणि दमदार फीचर्स जाणून घ्या
Royal Enfield Flying Flea C6 Launch and Delivery Update

Royal Enfield Flying Flea C6 Launch and Delivery Update

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Flying Flea C6 Price in India : रॉयल एनफिल्डने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या दुनियेत पाऊल ठेवत एक नवा इतिहास रचला आहे. कंपनीने 'Flying Flea' या आपल्या नव्या ब्रँड अंतर्गत पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'Flying Flea C6' मार्केटमध्ये आणली आहे.

ही बाईक दिसायला विंटेज म्हणजेच जुन्या काळातील रॉयल एनफिल्डसारखी आहे, पण यात तंत्रज्ञान अगदी आधुनिक आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला लाँच झाल्यानंतर आता अधिकृतपणे या बाईकची डिलिव्हरी सुरू झाली आहे. सर्वात आधी बंगळूरु शहरातील ग्राहकांना ही बाईक मिळायला सुरुवात झाली आहे.

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