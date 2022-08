तुमचं Whatsapp Chat सुरक्षित आहे? आताच सावध राहा, 'या' टिप्स फॉलो करा

By

सध्या व्हॉट्सॲप चॅट लिकचे अनेक प्रकरणे उघडकीस होतात. त्यामुळे व्हॉट्सॲप सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. व्हॉट्सॲप 2016 पासून त्यांच्या युजर्सची माहिती फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसोबत शेअर करत आहे. याचाच अर्थ ते सर्व युजर्सचं प्रोफायलिंग करतात.त्यामुळे व्हॉट्सॲपच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय.

तुमचंही व्हॉट्सॲप चॅट हॅक होऊ शकते. त्यासाठी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी आम्ही तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहोत. (follow these tips to make safe or secure whatsapp chat)

WhatsApp त्यांच्या युजर्सला टू फॅक्टर ऑथेन्टिकेशनची सुविधा देतंय. या फिचरचा वापर करताना व्हॉट्सॲप तुम्हाला सहा अंकी कोड विचारतं. सहा अंकी नंबर कुणालाही शेअर करू नका नाहीतर तुमचं अकांऊट हॅक केले जाऊ शकते.

जर तुम्ही व्हॉट्सॲप चॅट्सचा बॅकअप गुगल ड्राईव्ह किंवा आय क्लाऊड किंवा इमेलवर ठेवत असाल तुमची चॅट हॅक होण्याची जास्त शक्यता असते

