Cars to get costlier from January 2023: नवीन वर्षात कार खरेदी करण्याचा विचार असल्यास तुमच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. भारतातील प्रमुख कार कंपन्यांनी वाहनांची किंमत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. जानेवारी २०२३ पासून मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्सपासून ते ऑडी या कंपन्यांनी गाड्यांची किंमत वाढवली आहे. कंपन्यांचा दावा आहे की, उत्पादनाच्या खर्चात वाढ व नवीन उत्सर्जन नियमामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मारुती सुझुकी

जानेवारी २०२३ पासून मारुती सुझुकी कारच्या किंमतीत वाढ करणार आहे. सध्या कंपनीच्या ऑल्टो, ऑल्टो के10, इग्निस, वॅगनआर, सेलेरियो, एस-प्रेसो, स्विफ्ट, ईको, डिझायर, ब्रेझा, सियाज, अर्टिगा, एक्सएल6 आणि ग्रँड विटारा या गाड्यांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

टाटा मोटर्स

Tata Motors ने आपल्या संपूर्ण रेंजची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या वाहनांच्या किंमतीत २ टक्क्यांनी वाढ होईल.

होंडा कार्स आणि ह्युंडाई इंडिया

होंडाने आपल्या गाड्यांच्या किंमतीत ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॉडेलनुसार किंमत वेगवेगळी असेल. तसेच, ह्युंडाईने देखील जानेवारी २०२३ पासून गाड्यांच्या किंमतीत वाढ करत असल्याची घोषणा केली आहे.

किआ इंडिया आणि ऑडी

किआच्या कार्स खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतील. कंपनी भारतात Seltos, Sonet आणि Carens सारख्या लोकप्रिय गाड्यांची विक्री करते. ऑडीने देखील गाड्यांची किंमत १.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मर्सिडीज-बेंझ आणि जीप इंडिया

१ जानेवारी २०२३ पासून मर्सिडीज-बेंझ आणि जीप इंडियाच्या गाड्या खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतील. मर्सिडीज बेंझने ५ टक्क्यांपर्यंत तर जीप इंडियाने ४ टक्यांपर्यंत किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेनो आणि एमजी मोटर

रेनो इंडिया देखील कारच्या किंमतीत वाढ करणार आहे. मात्र, ही वाढ नक्की किती असेल याची कंपनीने माहिती दिलेली नाही. तर एमजी मोटर ३ टक्क्यांनी गाड्यांच्या किंमतीत वाढ करणार आहे.

