विज्ञान-तंत्र

Gaganyaan Mission: ‘विकास’ इंजिन ‘इस्रो’कडे सुपूर्द; ‘गोदरेज’ने शिवधनुष्य पेलले; ‘गगनयान’साठी होणार वापर

Gaganyaan Mission: India’s Ambitious Spaceflight Program: भारताच्या ‘गगनयान’ प्रकल्पाची तयारी युद्धपातळीवर सुरू; गोदरेज एअरोस्पेसने एल-११० इंजिन इस्रोला सुपूर्द केले. २०२७ मध्ये भारतीय अंतराळवीर अवकाशात जाणार.
Gaganyaan Mission

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गगनयान’ प्रकल्पाची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. ‘गोदरेज एअरोस्पेस’ने यासाठीचे ‘एल-११०’ विकास इंजिन भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडे (इस्रो) सोपविले आहे. ‘गगनयान’ प्रकल्पांतर्गत पहिली मानवरहित चाचणी पुढील वर्षी होणार आहे.

