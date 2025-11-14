Gaganyaan Mission: ‘विकास’ इंजिन ‘इस्रो’कडे सुपूर्द; ‘गोदरेज’ने शिवधनुष्य पेलले; ‘गगनयान’साठी होणार वापर

नवी दिल्ली : भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गगनयान’ प्रकल्पाची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. ‘गोदरेज एअरोस्पेस’ने यासाठीचे ‘एल-११०’ विकास इंजिन भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेकडे (इस्रो) सोपविले आहे. ‘गगनयान’ प्रकल्पांतर्गत पहिली मानवरहित चाचणी पुढील वर्षी होणार आहे..स्वदेशी बनावटीच्या रॉकेटमधून प्रथमच भारतीय अंतराळवीरांना २०२७ मध्ये अवकाशात पाठविण्याचे नियोजन ‘इस्रो’कडून आखण्यात आले आहे. याबाबत गोदरेज एंटरप्रायझेस समूहाच्या ‘एअरोस्पेस बिझिनेस’चे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि उद्योगविभागाचे प्रमुख माणिक बेहरामकामदिन म्हणाले..‘‘ या यशामुळे इस्रो आणि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टिम सेंटर (एलपीएससी) सोबत आमची भागीदारी आणखी भक्कम झाली आहे. मागील चारपेक्षा अधिक दशकांपासून गोदरेज भारताच्या अवकाश कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाचे योगदान देत आहे..‘चांद्रयान’ आणि ‘एनआयएसआर’ सारख्या प्रकल्पांसाठी उच्चक्षमतेची इंजिने आणि अन्य तांत्रिक घटक आम्ही पुरविले आहेत.’’ ‘‘गगनयान मोहिमेच्या माध्यमातून अंतराळवीरांना अवकाशात पाठविण्यात येईल त्यानंतर त्यांना पृथ्वीवर आणले जाईल. .ISRO PSLV: ‘पीएसएलव्ही’च्या विकासामध्ये उद्योग समूहांचा सहभाग; इस्रोचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांचे सूतोवाच.यासाठी ‘एलव्हीएम-३’ या इंजिनाचा वापर केला जाणार आहे. ही केवळ गोदरेज समूहच नाही तर समस्त भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे,’’ असे बेहरामकामदिन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.