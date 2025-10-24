विज्ञान-तंत्र

Gaganyaan Mission: ‘गगनयान’चे ९० टक्के विकासकाम पूर्ण

ISRO: भारताची गगनयान मोहिम जवळपास ९०% पूर्ण झाली असून इस्रोने पहिली एकात्मिक एअर ड्रॉप चाचणी यशस्वी केली. २०२७ पर्यंत क्रूड मिशन पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बंगळूर : भारताची महत्त्वाकांक्षी गगनयान मोहीम हळूहळू प्रगती करत आहे आणि जवळपास ९० टक्के मोहिमेचे काम पूर्ण झाले आहे, असे इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी गुरुवारी (ता. २३) सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘गगनयान मोहीम ही भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. गगनयान मोहीम खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे.

