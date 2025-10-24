Gaganyaan Mission: ‘गगनयान’चे ९० टक्के विकासकाम पूर्ण

बंगळूर : भारताची महत्त्वाकांक्षी गगनयान मोहीम हळूहळू प्रगती करत आहे आणि जवळपास ९० टक्के मोहिमेचे काम पूर्ण झाले आहे, असे इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी गुरुवारी (ता. २३) सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘गगनयान मोहीम ही भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. गगनयान मोहीम खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे..खरे तर, गगनयान मोहिमेबद्दल बरेच तंत्रज्ञान विकसित करावे लागत आहे. रॉकेटला मानव-रेटेड करावे लागते. ऑर्बिटल मॉड्यूल विकसित करावे लागते आणि पर्यावरण नियंत्रण सुरक्षा प्रणाली विकसित करावी लागते. त्यानंतर क्रू एस्केप सिस्टम, पॅराशूट सिस्टम आणि अर्थातच, मानव-केंद्रित घटकाकडे लक्ष द्यावे लागते. ३ ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या आगामी इमर्जिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन कॉन्क्लेव्हच्या प्रचारात्मक उपक्रम होत आहे.’’ .आता क्रूड मिशनसाठी जाण्यापूर्वी तीन क्रूड मिशन पूर्ण करायच्या आहेत आणि आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत. पहिल्या क्रूड मिशनमध्ये, व्योमित्र उड्डाण करणार आहे आणि आम्ही २०२७ च्या सुरुवातीला क्रूड मिशन पूर्ण करण्यासाठी त्या दिशेने काम करत आहोत. २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी इस्रोने श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रात गगनयान कार्यक्रमासाठी पहिली एकात्मिक एअर ड्रॉप चाचणी पूर्ण केली आहे, असे ते म्हणाले..इस्रोच्या मते या चाचणीने सामान्य मिशन परिस्थितींपैकी एकामध्ये गगनयान मिशनसाठी क्रू मॉड्यूलच्या क्रिटिकल पॅराशूट-आधारित डिसिलरेशन सिस्टमच्या एंड-टू-एंड परफॉर्मन्स व्हॅलिडेशनचे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या प्रदर्शित केले..Uttar Pradesh : पंतप्रधान मोदींनी केले UP इंटरनॅशनल ट्रेड शोचे उद्घाटन; 2500 हून अधिक प्रदर्शक होणार सहभागी.गगनयान कार्यक्रमासाठी, एकात्मिक एअर ड्रॉप चाचणी कारण जेव्हा संपूर्ण मॉड्यूल अंतिम टप्प्यात परत येते, तेव्हा जवळजवळ नऊ पॅराशूट योग्य स्प्लॅशडाउनसाठी समक्रमित पद्धतीने काम करतात म्हणून आम्ही हेलिकॉप्टर वापरून सिम्युलेटेड मॉड्यूल पृथ्वीपासून सुमारे तीन किलोमीटर उंचीवर उचलले. नऊ पॅराशूट वापरून, ते यशस्वीरीत्या स्प्लॅश केले गेले, असे इस्रोचे अध्यक्ष नारायणन म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.