विज्ञान-तंत्र

Gaganyaan Mission : गगनयान मोहिमेला वेग! 2027 च्या अंतराळ मोहिमेसाठी इस्रोची मोठी तयारी, अंतराळवीर अवकाशात झेप घ्यायला सज्ज

Gaganyaan programme update : गगनयान मोहिमेला वेग आला आहे. कुशा इंटरसेप्टर मिसाइल्सची चाचणी आणि अंतराळवीर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने २०२७ ला क्रूड मिशन जवळ आले आहे.
Gaganyaan Programme Enters Final Phase

Gaganyaan Programme Enters Final Phase

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारताच्या स्वदेशी मानवी अंतराळ मोहिमेला वेग आला आहे. गगनयान प्रकल्पात अनेक महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले असून, पहिल्या क्रूलेस मिशनची तयारी वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिशन सुदर्शन चक्रसारखी ही मोहीम देशाला अंतराळ क्षेत्रात नवी उंची देणार आहे.

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ISRO Gaganyaan mission