Gaganyaan Mission : गगनयान मोहिमेला वेग! 2027 च्या अंतराळ मोहिमेसाठी इस्रोची मोठी तयारी, अंतराळवीर अवकाशात झेप घ्यायला सज्ज

भारताच्या स्वदेशी मानवी अंतराळ मोहिमेला वेग आला आहे. गगनयान प्रकल्पात अनेक महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण झाले असून, पहिल्या क्रूलेस मिशनची तयारी वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिशन सुदर्शन चक्रसारखी ही मोहीम देशाला अंतराळ क्षेत्रात नवी उंची देणार आहे..काय प्रगती झालीये?इस्रोने क्रू मॉड्यूल आणि सर्व्हिस मॉड्यूलसाठी प्रोपल्शन सिस्टीम विकसित केल्या आहेत. पहिल्या टेस्ट व्हेईकल (TV-D1) मिशनद्वारे क्रू एस्केप सिस्टीम यशस्वी झाली आहे. पॅराशूट रिकव्हरी सिस्टीम, एनव्हायरनमेंटल टेस्टिंग आणि इंटिग्रेटेड सॉफ्टवेअर सिम्युलेशन्स पूर्ण झाले आहेत.चार भारतीय हवाई दलातील पायलट्सनी रशियात मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. मिशन-विशिष्ट प्रशिक्षण लवकरच सुरू होणार आहे..WhatsApp Web वर आले 5 भन्नाट फीचर्स! ग्रुप व्हिडिओ कॉल ते QuickHD पर्यंत जाणून घ्या सर्व काही.काय बाकी आहे?पहिल्या क्रूलेस ऑर्बिटल मिशननंतर आणखी काही डेमो मिशन्स होतील. २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत पहिल्या क्रूड मिशनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी इस्रो पूर्ण तयारी करत आहे..महत्त्व काय?गगनयान यशस्वी झाल्यास भारत रशिया, अमेरिका आणि चीननंतर स्वतंत्रपणे मानवी अंतराळ उड्डाण करणारा चौथा देश बनेल. या मोहिमेमुळे रोबोटिक्स, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लाइफ सपोर्ट सिस्टीम्समध्ये प्रगती होईल..Home Cleaning Robot: 3000 रुपयांत घर चमकवायला आला AI रोबोट! केर काढणे, फरशी पुसणे ते भांडी धुण्यापर्यंत, 'या' कंपनीने सुरू केली सर्विस.ही मोहीम २०३५ पर्यंत भारतीय अंतराळ स्टेशन आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर भारतीय अंतराळवीर पाठवण्याच्या दीर्घकालीन योजनेचा पाया आहे.सरकारने या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. पेपरफुटी आणि इतर आव्हानांनंतर अंतराळ क्षेत्रात भारताची प्रगती युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.