Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!

Samsung Galaxy S26 FE: सॅमसंग (Samsung) प्रेमींसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सॅमसंग आपली प्रसिद्ध 'फॅन एडिशन' (Fan Edition - FE) सिरीज वाढवण्याच्या तयारीत असून Samsung Galaxy S26 FE हा नवा स्मार्टफोन लवकरच लाँच करू शकते. अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच या स्मार्टफोनचे स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स आणि संभाव्य किंमत समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा फोन सप्टेंबरच्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे..Samsung Galaxy S26 FE: स्पेसिफिकेशन्सडिस्प्ले: 6.7 इंचाचा Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले (Full HD+ रेझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट). डिस्प्लेची नॉर्मल ब्राईटनेस 1,200 निट्स आणि हाय ब्राईटनेस 1,900 निट्सपर्यंत असेल.प्रोसेसर: उत्तम परफॉर्मन्ससाठी सॅमसंगचा शक्तिशाली Exynos 2500 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो.रॅम आणि स्टोरेज: 8GB रॅमसह 128GB आणि 256GB स्टोरेजचे पर्याय मिळतील.डिझाइन: फोनची जाडी 7.4mm आणि वजन 193 ग्रॅम असू शकते. तसेच धूळ अन् पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP68 रेटिंग मिळेल.रंग: हा फोन ग्रॅफाइट (Graphite), पिस्ताचिओ (Pistachio) आणि ब्लूबेरी (Blueberry) या रंगांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.कॅमेरा आणि बॅटरी फीचर्सट्रिपल रिअर कॅमेरा: 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा (OIS सपोर्टसह), 12MP चा अल्ट्रा-वाईड लेन्स आणि 3x ऑप्टिकल झूम असलेला 8MP चा टेलिफोटो लेन्स मिळेल.व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: रिअर कॅमेऱ्यातून 8K (30fps) आणि 4K (60fps) व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येईल.सेल्फी कॅमेरा: 50MP च्या मुख्य कॅमेऱ्याशिवाय फ्रंटला 12MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.बॅटरी अन् चार्जिंग: 4,900mAh ची बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.ऑपरेटिंग सिस्टीम: हा फोन नवीन Android 17 वर काम करेल..किमतीमुळे वाढू शकते ग्राहकांची चिंता!सॅमसंगची 'FE' सिरीज ही कमी किमतीत फ्लॅगशिप अनुभव देण्यासाठी ओळखली जाते. पण, समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार Galaxy S26 FE ची किंमत युरोपमध्ये 799 युरो (सुमारे 88,000 रुपये) असू शकते. ही किंमत जुन्या FE मॉडेलपेक्षा जास्त आहे. डिस्काउंटनंतर मिळणाऱ्या रेग्युलर Galaxy S26 च्या किमतीच्या जवळपास ही किंमत जात असल्याने, ही बाब ग्राहकांची चिंता वाढवणारी ठरू शकते..iPhone 18 Pro खरेदी करायचाय? सप्टेंबरमध्ये होणार लॉन्च; घेण्याआधी हे वाचा, किमतीबाबत मोठी अपडेट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.