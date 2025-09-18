विज्ञान-तंत्र
Gemini AI Photo Trend: जगातील नेत्यांसोबत हायपर-रिअॅलिस्टिक फोटो तयार करा! जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स...
गूगल जेमिनीच्या नॅनो बॅनाना फीचरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. हा ट्रेंड वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडत्या जागतिक नेत्यांसोबत हायपर-रिअॅलिस्टिक पोर्ट्रेट तयार करण्याची संधी देत आहे. इन्स्टाग्राम आणि X सारख्या प्लॅटफॉर्मवर या एआय-जनरेटेड फोटोंची लाट उसळली आहे. सामान्य सेल्फीपासून ते सिनेमॅटिक मास्टरपीसपर्यंत, वापरकर्ते आपली सर्जनशीलता जगासमोर मांडत आहेत. हा ट्रेंड इतका लोकप्रिय झाला आहे की, गूगल जेमिनीने चॅटजीपीटीला मागे टाकत अॅपल अॅप स्टोअर आणि गूगल प्ले स्टोअरवर सर्वाधिक डाउनलोड होणारे फ्री अॅप बनले आहे.