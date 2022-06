बाईक चालवायला येते, पण ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही? असं काढा घरबसल्या Driving License

गाडी चालवण्यासाठी तुमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे. तथापि, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी, भारतात कायदेशीर प्रोसेस आहे. अनेक वेळा ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो. या प्रक्रियेमध्ये परवान्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) नोंदणी करावी लागते. आज आम्ही तुम्हाला याची ऑनलाइन प्रक्रिया सांगणार आहोत. ही प्रक्रिया केवळ लर्निंग लायसन्ससाठी आहे. (Get driving license from home without going to RTO)

RTO मध्ये जाण्याची गरज नाही-

या प्रक्रियेत अर्जदाराला आरटीओला भेट देण्याची गरज नाही. नियमानुसार खासगी वाहन केंद्र, केंद्र सरकार किंवा राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या केंद्रांचा परवाना पाच वर्षांसाठी वैध आहे.

RTO मध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टची गरज नाही-

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, ड्रायव्हिंग चाचणीसाठी आरटीओमध्ये लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, ते RTO मधील ड्रायव्हिंग चाचणीतून सूट मिळविण्यासाठी कोणत्याही सरकारी मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग सेंटरमध्ये परीक्षा देऊ शकतात.

भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्सचे किती प्रकार आहेत?

MC 50 CC - 50 CC किंवा त्याहून कमी इंजिन क्षमतेच्या मोटरसायकल

MC EX50CC - LMV (कार, मोटरसायकल) गीअर्स आणि 50CC किंवा त्याहून अधिक क्षमतेसह

MCWOG/FVG - कोणत्याही इंजिन क्षमतेच्या पण गीअर्सशिवाय मोटरसायकल

M/CYCL.WG - सर्व गियर मोटरसायकल

वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे-

वयाचा पुरावा- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पीए कार्ड, पासपोर्ट किंवा नियोक्ता प्रमाणपत्र सादर केले जाऊ शकते. पत्त्याचा पुरावा- आधार कार्ड, भाडे करार, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, युटिलिटी बिल किंवा जीवन विमा पॉलिसी प्रमाणपत्र सादर केले जाऊ शकते. एक पासपोर्ट आकाराचा फोटो अर्ज फॉर्म 1 आणि 1A वैद्यकीय प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जातात.

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज प्रक्रिया-