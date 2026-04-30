Indeed AI : आता मित्र समजून ChatGPT कडे मागा नोकरी! रिमोट जॉब असो किंवा वर्क फ्रॉम होम, सगळंकाही मिळणार एका क्लिकवर

आता नोकरी शोधणे खूप सोपे झाले आहे. तुम्हाला रिमोट जॉब हवा की घरून काम करायचे आहे फक्त एका क्लिकवर आणि थोड्या गप्पांमधून सर्वकाही मिळू शकते. Indeed कंपनीने भारतात एक नवी सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळे तुम्ही थेट ChatGPT मध्येच नोकरी शोधू शकता..चॅटद्वारे नोकऱ्या शोधायापुढे वेगळ्या वेबसाइट किंवा ॲप उघडण्याची गरज नाही. तुम्ही ChatGPT च्या चॅटमध्ये फक्त @Indeed टाईप करा आणि सांगा, "मला रिमोट मार्केटिंग जॉब हवे आहेत" किंवा "पुण्यात सॉफ्टवेअर इंजीनियरचे जॉब्स दाखवा". ChatGPT तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे आणि कौशल्यांनुसार सर्वोत्तम नोकऱ्या दाखवेल. हे फीचर भारतासह ५० हून अधिक देशांमध्ये सुरू झाले आहे. आता लोक जसे सहलीचे प्लॅनिंग किंवा कामात मदत घेण्यासाठी ChatGPT वापरतात तसेच आता नोकरी शोधण्यासाठीही वापरू शकतात..कंपनीची पूर्ण माहिती मिळणारफक्त नोकरची यादी नव्हे तर कंपनी कशी आहे, कर्मचाऱ्यांचे रेटिंग काय आहे, कामाचे वातावरण कसे आहे, हे सगळे तपशीलही ChatGPT तुम्हाला सांगेल. यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी तुम्हाला चांगली कल्पना येते की ती नोकरी तुमच्यासाठी योग्य आहे की नाही.अर्ज करायचा झाल्यास तुम्हाला Indeed वेबसाइट किंवा ॲपवर नेले जाते जिथे तुम्ही सहज अर्ज करू शकता आणि मुलाखतीसाठी पुढील पावले उचलू शकता..तुमचे Indeed प्रोफाइल ChatGPT शी जोडले तर आणखी मजा येते. तुमचा अनुभव, कौशल्ये आणि पसंती बघून AI तुमच्यासाठी खास नोकऱ्या सुचवते. यामुळे रोज वेगवेगळ्या साइट्सवर शोध घेण्याची गरज पडत नाही. सर्व काही एका ठिकाणी, एका चॅटमध्ये मिळते..एआय देईल उत्तम परिणामIndeed गेल्या २० वर्षांपासून नोकरी क्षेत्रात काम करत आहे. दररोज लाखो नोकरी शोधणारे आणि भरती करणारे यांचा डेटा वापरून ही प्रणालली अत्यंत अचूक सूचना देते. OpenAI आणि Indeed यांची ही भागीदारी नोकरी शोधण्याची पारंपरिक पद्धत पूर्णपणे बदलणारी आहे.आता तुम्हाला अनेक जॉब पोर्टल्सवर फिरायची गरज नाही. फक्त ChatGPT शी बोलायचे आणि स्वप्नातील नोकरी शोधायची.नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी ही खरोखरच एक मोठी क्रांती आहे. आजच @Indeed टाईप करून तुमची स्वप्नातील नोकरी शोधण्यास सुरुवात करा.