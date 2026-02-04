कोरियन गेमच्या नादात भारतात तीन सख्या बहिणींनी दिला जीव; 10 गेम्स आरोग्यावर करतायत परिणाम, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी करा 'हे' उपाय

गाझियाबादमध्ये कोरियन गेम अॅपच्या नादामुळे तीन सख्या बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीव दिला..ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक आहे. Sorry, papa, i am alone अशी नोट लिहून जीवन संपवल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ऑनलाईन गेम्स केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते चुकीच्या हातांत गेल्यावर जीवघेणे ठरू शकतात. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या जगात मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. .सुरक्षेसाठी काय करावे?पालकांचे नियंत्रण: पालकांनी आपल्या मुलांच्या फोनमध्ये Google Family Link सारखी अॅप्स टाकून त्यांच्या स्क्रीन टाइमवर आणि अॅप्सवर लक्ष ठेवावे. हे तुम्हाला मुलांच्या ऑनलाइन ऍक्टिव्हिटीजवर लक्ष ठेवण्यास मदत करते.सायबर तक्रार: संशयास्पद गेम किंवा लिंक आढळल्यास त्वरित National Cyber Crime Reporting Portal वर तक्रार नोंदवावी. कोणत्याही धोकादायक किंवा आक्षेपार्ह ऑनलाइन कंटेंटची तक्रार करणे महत्त्वाचे आहे.संवाद साधा: मुलांच्या वागण्यात अचानक बदल झाल्यास (उदा. रात्री उशिरापर्यंत जागणे, शरीरावर जखमांच्या खुणा असणे) त्यांच्याशी प्रेमाने बोला. त्यांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि त्यांना भावनिक आधार देणे खूप महत्त्वाचे आहे..Content Creator Labs : कॉलेजमध्ये शिकता-शिकता करा लाखोंची कमाई! मिळणार 'क्रिएटर' बनण्याचे सर्टिफिकेट, Netflix अन् Google स्वतः देईल जॉब.अनोळखी ग्रुप्स टाळा: डिस्कोर्ड (Discord) किंवा टेलिग्रामवरील अशा अनधिकृत गेमिंग ग्रुप्सपासून मुलांना दूर ठेवा. अनोळखी लोकांशी ऑनलाइन बोलणे किंवा त्यांच्या ग्रुप्समध्ये सामील होणे टाळावे.गोपनीयता सेटिंग्ज: सोशल मीडिया आणि इतर ऍप्सवरील गोपनीयता सेटिंग्ज (Privacy Settings) तपासा आणि मुलांना अनोळखी लोकांपासून दूर ठेवण्यासाठी मदत करा.विश्वासार्ह स्रोत: अॅप्स डाउनलोड करताना केवळ Google Play Store किंवा Apple App Store सारख्या विश्वासार्ह सोर्सचा वापर करा..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.तसे तर सतत खेळले जाणारे सर्वच गेम आरोग्यावर परिणाम करतात..पण आपण काही मोजक्या लोकप्रिय गेम्स बद्दल बोलूयाPUBG / BGMI: हा बॅटल रॉयल गेम अत्यंत लोकप्रिय असला तरी तासनतास खेळल्यामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा आणि अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे काही रीपोर्टमधून समोर आले आहेFree Fire: हा गेम कमी रॅम असलेल्या फोनवरही चालतो त्यामुळे तो लहान मुलांमध्ये खूप पसरला आहे. यातील इन गेम खरेदीसाठी मुले पालकांच्या नकळत पैसे खर्च करतात.Call of Duty (Mobile): याचे हाय ग्राफिक्स आणि सतत चालणारे मिशन्स युजर्सना फोनला खिळवून ठेवतात ज्यामुळे झोपेचे विकार उद्भवू शकतात.Roblox: हा एक गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे जिथे मुले स्वतःचे गेम्स बनवतात. मात्र येथे अनोळखी लोकांशी संवाद साधला जात असल्याने मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो.Genshin Impact: हा एक 'गाचा' (Gacha) गेम आहे. यात नवीन पात्र मिळवण्यासाठी जुगारासारखी पद्धत वापरली जाते ज्यामुळे मुलांना पैशांचे व्यसन लागू शकते..Airtel Recharge Plan : एअरटेलच्या कोट्यवधी युजर्सना मोठा धक्का! कंपनीने एका रात्रीत बंद केली तुमची पसंतीची फ्री सर्व्हिस.Mobile Legends (MOBA): या गेममध्ये एकामागून एक मॅचेस खेळाव्या लागतात. एक मॅच संपली की दुसरी खेळण्याची ओढ लागते ज्याला लूप अॅडिक्शन म्हणतात.Candy Crush Saga: हा गेम दिसायला साधा असला तरी त्यातील लेव्हल्स अशा प्रकारे डिझाइन केल्या आहेत की युजरला सतत डोपामाइन रश मिळतो आणि तो गेम सोडणे कठीण होतो.Minecraft: मुले तासनतास स्वतःचे जग बनवण्यात मग्न राहतात. यामुळे त्यांचे सामाजिक जीवन आणि शारीरिक हालचाली कमी होतात.Coin Master: हा गेम स्लॉट मशीनसारख्या (जुगार) मेकॅनिझमवर आधारित आहे. यामुळे मुलांमध्ये लहान वयातच जुगाराची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते.Discord (Gaming Community): हे गेमिंग अॅप नसून संवादाचे माध्यम आहे पण गेमर्स याचा वापर करून अनोळखी लोकांच्या संपर्कात येतात जिथून सायबर बुलिंग आणि चुकीच्या माहितीचा धोका असतो.Disclaimer : ही केवळ सामान्य माहिती आहे. सकाळ माध्यम समूह याची पुष्टी करत नाही किंवा कोणत्याही संस्थे किंवा गेमिंगवर टीका करत नाही. गेमिंगमुळे आरोग्य संबंधित समस्या उद्भवल्यास डॉक्टर किंवा मानसोपचार तज्ञांचा सल्ला घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.