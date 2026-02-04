विज्ञान-तंत्र

कोरियन गेमच्या नादात भारतात तीन सख्या बहिणींनी दिला जीव; 10 गेम्स आरोग्यावर करतायत परिणाम, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी करा 'हे' उपाय

Games addiction and safety tips : गाझियाबादमध्ये कोरियन गेम अ‍ॅपच्या नादात 3 मुलींनी जीव दिल्याची घटना घडली. हे गेम्स आरोग्यावर परिणाम करतात. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पालकांनी हे 10 उपाय करावेत
Tragic Ghaziabad incident: Three minor sisters (12, 14, 16) died by suicide after addiction to Korean love game app. Parents object led to fatal jump from 9th floor; highlights dangers of online gaming addiction in children.

Tragic Ghaziabad incident: Three minor sisters (12, 14, 16) died by suicide after addiction to Korean love game app. Parents object led to fatal jump from 9th floor; highlights dangers of online gaming addiction in children.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

गाझियाबादमध्ये कोरियन गेम अॅपच्या नादामुळे तीन सख्या बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून जीव दिला..ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक आहे. Sorry, papa, i am alone अशी नोट लिहून जीवन संपवल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ऑनलाईन गेम्स केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते चुकीच्या हातांत गेल्यावर जीवघेणे ठरू शकतात. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या जगात मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे खूप महत्वाचे आहे.

Loading content, please wait...
App
ghaziabad
mobile game
Mobile Application
video games
korean

Related Stories

No stories found.