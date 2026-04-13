E2EE Feature : आता Gmail मध्ये आलं व्हॉट्सॲपसारखं फीचर; एका क्लिकवर होणार सगळं काम, पाहा कसं वापरायचं?

How to Use Gmail E2EE Mobile: गुगलने Gmail साठी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता Android आणि iOS दोन्ही वापरकर्त्यांना Gmail मध्ये end-to-end encryption ची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे संवेदनशील ईमेल पाठवणे आणि वाचणे आता खूप सोपे आणि सुरक्षित झाले आहे..यापूर्वी एन्क्रिप्टेड ईमेल पाठवायचे झाले तर डेस्कटॉप वापरावे लागे किंवा वेगळे सॉफ्टवेअर किंवा extension ची गरज भासत होत . पण आता एका क्लिकवर सर्व काम मोबाइलच्या Gmail app मध्ये होईल. जसे WhatsApp आणि Telegram मध्ये संदेश फक्त पाठवणारा आणि ज्याला पाठवत आहे यांनाच दिसतात तसेच आता Gmail मध्येही होईल. Google सुद्धा तुमचा ईमेल वाचू शकणार नाही.
.End-to-end encryption म्हणजे काय?सोप्या भाषेत सांगायचे तर तुम्ही सोने-चांदी भरलेला बॉक्स पाठवता. तो बॉक्स कुलूप लावून बंद केला जातो. फक्त ज्याला पाठवला आहे त्याच्याकडे चावी असते. इतर कोणीही तो उघडू शकत नाही. अगदी Google सुद्धा नाही. पाठवणारा आणि ज्याला पाठवले आहे यांच्याव्यतिरिक्त कुणालाही ईमेलचे रहस्य कळणार नाही..ही सुविधा सध्या Google Workspace च्या enterprise वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. ज्यांना client-side encryption ची परवानगी आहे त्यांना ही सुरक्षा मिळेल. वापर करण्यापूर्वी admin ने Android आणि iOS support सक्रिय करावा लागेल. एकदा सुरू झाले की Gmail app मध्ये lock icon दिसेल आणि तुम्ही थेट encrypted ईमेल तयार करू शकता, पाठवू शकता आणि वाचू शकता. गुगलने सांगितले आहे की, यामुळे व्यवसाय आणि संस्थांना त्यांच्या महत्वाच्या डेटाची पूर्ण सुरक्षा मिळेल. मोबाइलवर काम करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी ही खूप मोठी सुविधा आहे..फायदे काय?संवेदनशील माहिती जसे bank details, contracts, वैद्यकीय अहवाल आता मोबाइलवरूनही पूर्ण सुरक्षित राहील.जास्तीची app डाउनलोड करणे किंवा extension ची गरज नाही.कुठेही, कधीही एका क्लिकने काम होईल.Rapid release आणि scheduled release दोन्ही domains साठी हे update आले आहे.