Google AI : ChatGPT ला सडेतोड उत्तर देणार गुगलचे AI; या तारखेला होणार धमाका!

चॅट जीपीटीने बाजारात खूप लोकप्रियता मिळवली असून ते टूल इतके प्रसिद्ध झाले की गुगल आणि चॅट जीपीटीची तुलना होऊ लागली होती. यामुळेच ChatGPT ला टक्कर देण्यासाठी Google लवकरच आपल्या सर्च इंजिनमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) जोडणार आहे. कंपनी ८ फेब्रुवारीला सर्च आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संबंधित एका कार्यक्रमात याची घोषणा करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी नुकतेच याबद्दल भाष्य केले होते. पचाई म्हणाले होते की, लवकरच लोक सर्वात शक्तिशाली मॉडेलच्या मदतीने शोध घेऊ शकतील. त्यावर काम सुरू असून लोकांना लवकरच हा अनुभव घेता येईल.

The Verge च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, Google 8 फेब्रुवारी रोजी सर्च आणि AI शी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. या रिपोर्टमध्ये या कार्यक्रमाचं इन्व्हिटेशनही शेअर करण्यात आलं आहे. ज्यात माहिती देण्यात आली आहे की, या पॉवरफुल AI च्या मदतीने लोक जलद गतीने कोणतीही गोष्ट सर्च करून काही सेकंदातच हवी असलेली माहिती मिळू शकतात. The Verge मध्ये पाठवण्यात आलेल्या इन्व्हिटेशननुसार, 40 मिनिटांचा हा कार्यक्रम 8 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8:30 ET (भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजत ) YouTube वर प्रसारित केला जाईल.

कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेत माहिती देण्यात आली आहे की AI चा वापर करून लोक सर्चिंग अधिक जलद गतीने करू शकतील. गुगल आपल्या अॅपमध्ये आणखी काही टूल्स देखील सादर करणार आहे. ज्यामुळे लोक गुगलकडे पुन्हा ओढले जातील. कारण, लॉन्च झाल्यापासून ChatGPT चे नाव इंटरनेटच्या जगात खूप चर्चेत आहे. त्याचे युजर्स सध्या कोटींच्या घरात आहेत. एका महिन्यातच ChatGpt च्या वापरकर्त्यांची संख्या 10 करोड झाली होती. हे गुगलसाठी धोकादायक ठरू शकते.





काय आहे ChatGPT

हे एक सॉफ्टवेअर आहे, त्याचे पूर्ण नाव Generative Pretrained Transformer आहे. तुम्ही याला आधुनिक न्यूरल नेटवर्क आधारित मशीन लर्निंग मॉडेल (Neural network based machine learning model) असेही म्हणू शकता. हे सॉफ्टवेअर तुम्हाला गुगल प्रमाणे रिअल टाईम सर्च तर देतेच शिवाय तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही अगदी स्पष्ट आणि नेमक्या शब्दात देतं.

