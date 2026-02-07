पुढच्या 10 वर्षात तुम्हाला कोणता आजार होणार माहितीये? गुगलचं नवीन AI, DNA वाचून सांगणार खरं; डायबीटीजपासून कॅन्सरपर्यंत देणार माहिती

तुम्हाला पुढील १० वर्षांत कुठला आजार होऊ शकतो? हे आता फक्त कल्पना राहिलेली नाही. गुगलच्या डीपमाइंडने 'अल्फाजीनोम' नावाचे एक जबरदस्त एआय मॉडेल तयार केले आहे. हे एआय मानवी डीएनएच्या लाखो अक्षरांचे विश्लेषण करून सांगते की, छोटासा बदल कसा मोठा आजार निर्माण करू शकतो. विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे मूळ कारण शोधण्यात हे खूप उपयुक्त ठरेल..आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनए नावाचा 'ब्लूप्रिंट' असतो. यात लाखो अक्षरे असतात. अगदी एका अक्षरात बदल झाला तरी आजार होऊ शकतो. पूर्वी शास्त्रज्ञांना हे समजणे खूप कठीण होते की, कोणता बदल कसा परिणाम करतो. पण अल्फाजीनोम हे काम सेकंदात करते. हे एआय एका वेळी १० लाखांहून अधिक डीएनए वाचते. ते सांगते की जीन कधी सुरू होईल, कधी थांबेल, किती प्रथिने तयार होतील आणि कुठला भाग रोगाला कारणीभूत ठरेल..Important Medical Test : वयाच्या 30 वर्षानंतर नियमितपणे करा 'या' 5 मेडिकल टेस्ट; डॉक्टरांनीच दिला मोलाचा सल्ला.या एआयची खरी ताकद एका उदाहरणात दिसते. रक्तातील कर्करोग (T-ALL) च्या एका केसमध्ये अल्फाजीनोमने अचूक सांगितले की, डीएनएमधील छोटा बदल TAL1 नावाच्या जनुकाला सक्रिय करतो, ज्यामुळे कर्करोग वाढतो. पूर्वी अशी माहिती शोधणे जवळजवळ अशक्य होते. आता हे एआय महिन्यांचे काम सेकंदात पूर्ण करते.Best Recharge Plans : एअरटेल बघतच राहिले अन् मुकेश अंबानीच्या Jio ने मारली बाजी! 15 OTT सोबत Free मध्ये मिळतय Netflix, किंमत फक्त....अल्फाजीनोमची तीन मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत१. सुपरफास्ट स्कॅनिंग – महिन्यांचे काम सेकंदात. २. अचूक भाकित – बदलाचा नेमका परिणाम सांगते. ३. दुर्मिळ आजारांवर मदत – ज्यांचे कारण आजपर्यंत माहित नव्हते, त्यांचे रहस्य उलगडते..Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.पण चिंता करू नका..हे एआय डॉक्टरांची जागा घेणार नाही. गुगलने स्पष्ट केले आहे की हे फक्त संशोधनासाठी आहे. ते थेट रुग्णांवर उपचार करणार नाही. उलट डॉक्टरांसाठी 'सुपर पॉवर टूल' म्हणून काम करेल. नवीन औषधे बनवण्यात, रोगाच्या मुळावर घाव घालण्यात मदत करेल.हे मॉडेल नुकतेच Nature जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे आणि संशोधकांसाठी उपलब्ध आहे. कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर अनेक आजारांवर नवीन आशा निर्माण झाली आहे. भविष्यात डीएनए तपासणी करून व्यक्तीच्या आरोग्याचा अंदाज लावणे सोपे होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.