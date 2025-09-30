Google आता तुमच्या मोबाईलवर ठेवणार नजर! Chrome अन् Gemini मध्ये मोठा बदल, डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बदला 'ही' एक सेटिंग

गुगलच्या क्रोम ब्राउझरने आपल्या नव्या अपडेटद्वारे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या चिंता वाढवल्या आहेत. कंपनीने क्रोममध्ये जेमिनी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचे एकीकरण केल्याची घोषणा केली आहे ज्याला गुगलने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अपग्रेड म्हटले आहे. परंतु ताज्या रिपोर्टनुसार हे अपडेट वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. क्रोम आणि जेमिनी एकत्रितपणे तब्बल २४ प्रकारचा संवेदनशील डेटा गोळा करतात ज्यामध्ये नाव, लोकेशन, डिव्हाइस आयडी, ब्राउझिंग सर्च हिस्ट्री, खरेदीचे रेकॉर्ड यांचा समावेश आहे. हे प्रमाण मायक्रोसॉफ्ट एज, कोपायलट किंवा ब्रेव्ह, ऑपेरा यांसारख्या इतर ब्राउझरपेक्षा कितीतरी जास्त आहे..थर्ड पार्टीचे धोके आणि एक्सटेंशनचा धोकाक्रोमसह इतर ब्राउझर जसे की फायरफॉक्स आणि एज देखील AI एक्सटेंशन (उदा. चॅटजीपीटी) देतात. परंतु सावधगिरी बाळगा..अधिकृत app स्टोअरमधून डाउनलोड केलेले काही एक्सटेंशनही डेटा चोरी करताना आढळले आहेत. यामुळे तुमची वैयक्तिक माहिती थर्ड पार्टी कंपन्यांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका आहे. गुगलच्या दाव्यानुसार, जेमिनी फक्त तुम्ही सक्रिय केल्यावरच कार्यरत होते. परंतु सायबर तज्ञांचे म्हणणे आहे की एकदा का तुम्ही ही सुविधा वापरली की तुमचा डेटा कंपनीच्या हाती लागतो..Photo : 'प्लीज मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल...गुगल फोटोज आणि नॅनो बनानागुगलच्या लोकप्रिय इमेज एडिटिंग टूल, नॅनो बनाना, लवकरच गुगल फोटोजमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रत्येक अपलोड केलेल्या फोटोतून चेहर्याची बायोमेट्रिक माहिती, जीपीएस स्थान आणि सोशल नेटवर्क पॅटर्न यांसारखा संवेदनशील डेटा गोळा होऊ शकतो, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.अॅपलने iOS 26 मध्ये सफारी ब्राउझरसाठी अँटी फिंगरप्रिंटिंग पर्याय आहे, जे क्रोम वापरकर्त्यांना उपलब्ध नाही. तज्ञ सल्ला देतात की गोपनीयतेसाठी सफारी किंवा ब्रेव्हसारखे ब्राउझर निवडा. तसेच क्रोमच्या सेटिंग्जमधील जेमिनी अॅक्टिव्हिटी तपासून डेटा सेवर ७२ तासांपेक्षा जास्त टिकणार नाही याची खात्री करा. स्थान आणि कॅमेरा परवानग्या मॅन्युअली नियंत्रित करणेही फायदेशीर ठरेल..FAQsWhat data does Google Chrome with Gemini collect?गुगल क्रोम आणि जेमिनी कोणता डेटा गोळा करतात?क्रोम आणि जेमिनी एकत्रितपणे नाव, स्थान, डिव्हाइस आयडी, ब्राउझिंग हिस्ट्री, खरेदी रेकॉर्ड आणि २४ प्रकारचा संवेदनशील डेटा गोळा करतात.How does Chrome’s Gemini integration affect user privacy?क्रोममधील जेमिनी एकीकरण वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर कसा परिणाम करते?जेमिनी सक्रिय केल्यास तुमचा डेटा गुगलद्वारे अॅक्सेस केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे गोपनीयता धोक्यात येते.Are there safer browser alternatives to Chrome?क्रोमपेक्षा सुरक्षित ब्राउझर पर्याय आहेत का?होय, सफारी, ब्रेव्ह आणि ऑपेरा सारखे ब्राउझर कमी डेटा गोळा करतात आणि अधिक सुरक्षित आहेत.How can users protect their data while using Chrome?क्रोम वापरताना वापरकर्ते त्यांचा डेटा कसा संरक्षित करू शकतात?“जेमिनी अॅक्टिव्हिटी” सेटिंग्ज तपासून डेटा ७२ तासांपेक्षा जास्त सेव्ह न होऊ देणे आणि स्थान, कॅमेरा परवानग्या नियंत्रित करणे.What is the risk of using AI extensions in browsers?ब्राउझरमध्ये AI एक्सटेंशन वापरण्याचा धोका काय आहे?AI एक्सटेंशनमुळे वैयक्तिक माहिती तृतीय-पक्ष कंपन्यांपर्यंत पोहोचू शकते, जे डेटा चोरीस कारणीभूत ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.