Google आता तुमच्या मोबाईलवर ठेवणार नजर! Chrome अन् Gemini मध्ये मोठा बदल, डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बदला 'ही' एक सेटिंग

गुगलच्या क्रोम ब्राउझरने आपल्या नव्या अपडेटद्वारे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या चिंता वाढवल्या आहेत. कंपनीने क्रोममध्ये जेमिनी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचे एकीकरण केल्याची घोषणा केली आहे ज्याला गुगलने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अपग्रेड म्हटले आहे. परंतु ताज्या रिपोर्टनुसार हे अपडेट वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. क्रोम आणि जेमिनी एकत्रितपणे तब्बल २४ प्रकारचा संवेदनशील डेटा गोळा करतात ज्यामध्ये नाव, लोकेशन, डिव्हाइस आयडी, ब्राउझिंग सर्च हिस्ट्री, खरेदीचे रेकॉर्ड यांचा समावेश आहे. हे प्रमाण मायक्रोसॉफ्ट एज, कोपायलट किंवा ब्रेव्ह, ऑपेरा यांसारख्या इतर ब्राउझरपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

