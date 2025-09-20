Google Chrome बनले सुपरब्राउजर; 10 AI फीचर्सची धमाकेदार एन्ट्री, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

ही बातमी तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी खरंच खूप महत्वाची आहे. डिजिटल जगतात क्रांती घडवणाऱ्या गुगलने त्याच्या क्रोम ब्राउजरसाठी सर्वात मोठी अपडेट जाहीर केली आहे. आता क्रोम होणार AI आधारित सुपर ब्राउजर, ज्यात 10 नव्या फीचर्ससह जेमिनी AI ची एकात्मता येतेय. सुरक्षित ब्राउझिंग, स्मार्ट सर्च आणि अवघड कामे सोपी करणारी ही अपडेट प्रथम अमेरिकेत इंग्रजी भाषेत सुरू होईल आणि लवकरच इतर देशांत व भाषांमध्ये विस्तारणार आहे..गुगल क्रोममध्ये जेमिनीगुगल जेमिनी AI ला क्रोममध्ये आणतेय जे मॅक आणि विंडोज डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी खास आहे. आता तुम्ही वेबपेज समजावून घेण्यासाठी किंवा सारांश मिळवण्यासाठी जेमिनीला सांगू शकता. एकाधिक टॅबचे विश्लेषण, नॅनो बनाना सारख्या मजेदार इमेज तयार करणे किंवा विद्यार्थी, प्रोफेशनल्ससाठी संशोधन मदत सर्व काही एका क्लिकवर मिळणार आहे. येत्या आठवड्यांत जेमिनी यूट्यूब, कॅलेंडर आणि मॅप्ससारख्या गुगल वर्कस्पेस अॅप्सशी जोडली जाईल. म्हणजे मल्टिटास्किंग करताना टॅब बदलण्याची गरज नाही फक्त बोलून सांगा, जेमिनी सगळंकाही करून देईल...Pakistan Troll : इतका कडक गांजा कुठून मिळतो? पाकिस्तानमध्ये स्वत:चं मृत्यू प्रमाणपत्र घेण्याचा पर्याय; जगभरात ट्रोलिंग, मीम्सचा पाऊस.एजंटिक AI ने ब्राउझिंग अधिक स्मार्टक्रोमच्या नव्या अपडेटमध्ये जेमिनीच्या 'एजंटिक' क्षमता येतायत, ज्यात AI तुम्हाला बदली करून अपॉइंटमेंट बुक करेल किंवा किराणा ऑर्डर देईल. पण चिंता नका करू वापरकर्त्यांना पूर्ण नियंत्रण असेल आणि हवे तेव्हा AI ला थांबवता येईल. ही सुविधा दैनंदिन जीवनाला सोपे करेल जणू वैयक्तिक सहाय्यक नेहमी सोबतच असेल..AI आधारित ऑम्निबॉक्स आणि रिकॉल टूलसर्चचा नवा आयामक्रोमच्या अॅड्रेस बारला आता AI मोड मिळेल ज्यात जटिल क्वेरी टाकून साइड पॅनलमध्ये संदर्भित AI ओव्हरव्ह्यू मिळेल. उदाहरणार्थ, "गेल्या आठवड्यात मी पाहिलेली अमुकअमुक वेबसाइट कुठली?" असा प्रॉम्प्ट द्या आणि रिकॉल फीचर ती लगेच शोधून देईल. ही सुविधा विसरलेल्या गोष्टी शोधण्यासाठी वरदानासारखी...Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.जेमिनी नॅनोसह सुरक्षित ब्राउझिंगस्कॅम्सपासून संरक्षणसुरक्षेच्या बाबतीत जेमिनी नॅनो क्रोमच्या सेफ ब्राउझिंगला मजबूत करेल. बनावट व्हायरस अलर्ट्स किंवा फसव्या गिफ्ट स्कीम्सपासून बचाव, स्पॅमी नोटिफिकेशन्स फिल्टरिंग आणि साइट परवानगी सेटिंग सर्व AI ने होईल. गुगल सांगते, अँड्रॉइड क्रोमवर आधीच दररोज 3 अब्ज अनावश्यक नोटिफिकेशन्स रोखल्या जातात. ही अपडेट ऑनलाइन धोके टाळून तुमच्या गोपनीयतेचे रक्षक बनेल.FAQsWhat are the new AI features in Google Chrome?गुगल क्रोममधील नव्या AI फीचर्स काय आहेत?गुगल क्रोममध्ये १० नव्या AI फीचर्स येत आहेत, ज्यात जेमिनी एकीकरण, AI-संचालित ऑम्निबॉक्स, रिकॉल टूल, एजंटिक क्षमता आणि जेमिनी नॅनोसह सुरक्षित ब्राउझिंगचा समावेश आहे.How does Gemini integration work in Chrome?क्रोममध्ये जेमिनी एकीकरण कसे काम करते?जेमिनी AI क्रोममध्ये वेबपेज सारांश, एकाधिक टॅब विश्लेषण, इमेज तयार करणे आणि संशोधन मदत देते; येत्या आठवड्यांत यूट्यूब, कॅलेंडर आणि मॅप्सशी जोडली जाईल.What is the Recall feature in Chrome?क्रोममधील रिकॉल फीचर काय आहे?रिकॉल फीचर वापरकर्त्यांना प्रॉम्प्ट्सद्वारे आधी भेटलेल्या वेबसाइट्स शोधण्यास मदत करते, उदाहरणार्थ "गेल्या आठवड्यात मी पाहिलेल्या वालनट डेस्कची वेबसाइट कुठली?" असा प्रश्न विचारून.How does Chrome improve online safety with AI?AI ने क्रोम ऑनलाइन सुरक्षितता कशी सुधारते?जेमिनी नॅनो बनावट स्कॅम्स, स्पॅमी नोटिफिकेशन्स आणि साइट परवानग्या फिल्टर करते; अँड्रॉइडवर आधीच दररोज ३ अब्ज अनावश्यक नोटिफिकेशन्स रोखल्या जातात.When will these features be available?ही फीचर्स कधी उपलब्ध होतील?ही अपडेट प्रथम अमेरिकेत इंग्रजी भाषेत सुरू होईल, आणि येत्या महिन्यांत इतर देशांत आणि भाषांमध्ये विस्तारेल; टाइमलाइन निश्चित नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.