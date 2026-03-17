विज्ञान-तंत्र

Google चा मोठा खुलासा! Zero Day मुळे धोक्यात आलेत 3.5 अब्ज क्रोम वापरकर्ते; आत्ताच 'हा' एक बदल नाही केला तर डेटा होऊ शकतो गायब

Zero-Day Risk : गुगल क्रोममध्ये दोन Zero-Day त्रुटी (CVE-2026-3909 आणि CVE-2026-3910) सापडल्या असून हॅकर्स आधीच हल्ले करत आहेत. ३.५ अब्ज वापरकर्त्यांचा डेटा धोक्यात; त्वरित ब्राउझर अपडेट करा.
Google Chrome zero-day vulnerabilities (CVE-2026-3909 &amp; CVE-2026-3910) actively exploited in March 2026.

Google Chrome zero-day vulnerabilities (CVE-2026-3909 & CVE-2026-3910) actively exploited in March 2026.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

गुगल क्रोम वापरणाऱ्या जगभरातील ३.५ अब्ज लोकांसाठी मोठी खबरदारीचा अलर्ट आला याआहे. गुगलने नुकताच एक गंभीर 'Zero Day' सुरक्षा त्रुटीचा खुलासा केला आहे. या त्रुटींमुळे (CVE-2026-3909 आणि CVE-2026-3910) हॅकर्स आधीच हल्ले करत आहेत. हे दोन धोकादायक दोष क्रोमच्या स्किया ग्राफिक्स लायब्ररी आणि V8 जावास्क्रिप्ट इंजिनमध्ये आढळले आहेत. फक्त एका खतरनाक वेबसाइटला भेट दिल्याने हॅकर तुमच्या ब्राउझरमध्ये मनमानी कोड चालवू शकतात, पासवर्ड, बँक डिटेल्स किंवा फोटो चोरू शकतात.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
Cyber security
Google
google chrome

Related Stories

No stories found.