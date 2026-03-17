Google चा मोठा खुलासा! Zero Day मुळे धोक्यात आलेत 3.5 अब्ज क्रोम वापरकर्ते; आत्ताच 'हा' एक बदल नाही केला तर डेटा होऊ शकतो गायब

गुगल क्रोम वापरणाऱ्या जगभरातील ३.५ अब्ज लोकांसाठी मोठी खबरदारीचा अलर्ट आला याआहे. गुगलने नुकताच एक गंभीर 'Zero Day' सुरक्षा त्रुटीचा खुलासा केला आहे. या त्रुटींमुळे (CVE-2026-3909 आणि CVE-2026-3910) हॅकर्स आधीच हल्ले करत आहेत. हे दोन धोकादायक दोष क्रोमच्या स्किया ग्राफिक्स लायब्ररी आणि V8 जावास्क्रिप्ट इंजिनमध्ये आढळले आहेत. फक्त एका खतरनाक वेबसाइटला भेट दिल्याने हॅकर तुमच्या ब्राउझरमध्ये मनमानी कोड चालवू शकतात, पासवर्ड, बँक डिटेल्स किंवा फोटो चोरू शकतात..Zero-डे म्हणजे अशी त्रुटी जी शोध लागताच हॅकर्स ताबडतोब वापरतात. कंपनीला दुरुस्ती करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. क्रोम जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राउझर असल्याने हा धोका खूप मोठा आहे. गुगलने या त्रुटींची माहिती १० मार्चला मिळाली आणि लगेच इमर्जन्सी अपडेट जारी केले. आता क्रोमची नवीन आवृत्ती १४६.०.७६८०.७५/७६ उपलब्ध आहे. अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षा विभागाने (CISA)ही सर्वांना त्वरित अपडेट करण्याचे आदेश दिले आहेत..या हल्ल्यांमुळे ब्राउझर क्रॅश होऊ शकतो किंवा हॅकर तुमच्या कॉम्प्युटरवर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतात. विशेषतः ऑनलाइन बँकिंग, शॉपिंग किंवा ईमेल वापरणाऱ्यांसाठी हा धोका गंभीर आहे. हॅकर्स बनावट वेबसाइट्स किंवा लिंक्स पाठवून लोकांना फसवतात.स्वतःचे रक्षण कसे कराल? अगदी सोपे आहे. क्रोम उघडा, वरच्या उजव्या कोपऱ्यात तीन ठिपके क्लिक करा, 'Help' वर जा आणि 'About Google Chrome' निवडा. नवीन अपडेट आपोआप डाउनलोड होईल..अपडेट पूर्ण झाल्यावर ब्राउझर रीस्टार्ट करा. हे केल्याने त्रुटी दूर होतात आणि तुमची सुरक्षा मजबूत होते.गुगलने सांगितले की, बहुसंख्य लोक अपडेट झाल्यावरच त्रुटींची पूर्ण माहिती जाहीर करणार आहेत. तरीही आता काळजी घ्या. क्रोम व्यतिरिक्त एज, ऑपेरा सारखे क्रोमियम-आधारित ब्राउझरही अपडेट करा. सायबर जगात सतर्क राहणे खूप गरजेचे आहे. छोटी चूक मोठे नुकसान करू शकते. आजच अपडेट करा आणि सुरक्षित राहा.