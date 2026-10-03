Google वर Customer Care Number Search करताय? थांबा! ‘ही’ चूक तुमचे पैसे उडवू शकते

HOW TO IDENTIFY FAKE CUSTOMER CARE NUMBER: आजकाल बँक, कंपनी किंवा कोणतीही साईटची माहिती हवी असेल तर आपण पहिल्यांदा गुगलवर सर्च करतो. कधी आपल्याला एखाद्या सेवेशी समस्या असल्यास आपण थेट Customer Care किंवा Helpline Number शोधत राहतो. आपल्याला तो नंबर मिळतो आणि आपण लगेच तो डायल करतो. परंतु थांबा, हीच घाई तुमच्यासाठी आणि तुमच्या आर्थिक व्यवहारासाठी घातक ठरू शकते..Google Searchमध्ये सगळ्यात पहिल्या नंबरला दिसणारा Customer Care नंबर अधिकृतच असेल असं नाही. काही वेळा सायबर गुन्हागारांनी ती बनवट वेबसाईट किंवा चुकीचा Contact Details दिला असू शकतो. यामुळे तुमची सगळी वैयक्तिक माहिती एखाद्या अज्ञात व्यक्तीपर्यंत पोहचू शकते..कसा फ्रॉड होतो?जर एखादी बँक किंवा कंपनीचा तुम्ही Customer Care नंबर शोधण्याचा प्रयत्न करत असाल तर अनेकजण Google वर नाव टाकतात. Search Result मध्ये दिसणारा पहिलाच नंबर अधिकृत समजून लगेच कॉल करतात. त्यानंतर समोरची व्यक्ती बँकेचा कर्मचारी असल्याचं सांगत तुमच्याकडून सगळे डिटेल्स घेतात आणि मग तुम्ही सायबर चोरीचे शिकार बनतात. .Customer Care नंबर कुठून घ्यायचा?आता बँक किंवा कंपनीशी संबंधित समस्या सोडण्यासाठी तुम्हाला संपर्क करायचा असेल तर कंपनीची किंवा बँकेची अधिकृत वेबसाइट उघडा. त्यावर Address Bar मधील URL आणि कंपनीच्या नावाची स्पेलिंग काळजीपूर्वक तपासा. त्यानंतर Helpline, Contact us असं पर्याय शोधा. तिथं दिलेल्या Customer Care नंबर वापरा. तो सुरक्षित ठरू शकतो..फसवणूक झाली तर काय करायचं?जर तुमच्यासोबत ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाली असेल घाबरून जाऊ नका. शक्य तितक्या लवकर 1930 या राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करा. तसंच cybercrime.gov.in या अधिकृत सायबर क्राइम पोर्टलवर तुम्ही तक्रार नोंदवू शकतात. .‘सोबत राहा, महिन्याला स्टायपेंड देतो’; विवाहित निर्मात्याची रेणुका शहाणेंना विचित्र ऑफर, प्रस्ताव ऐकून अभिनेत्रीला बसला धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.