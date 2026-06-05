Google मध्ये पुन्हा मोठी कपात! अनेक कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; टेक इंडस्ट्रीत अस्थिरता कायम

या महागाईच्या काळात प्रत्येकाला आपली नोकरी टिकवायची आहे. प्रत्येकजण आपली नोकरी वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या गुगलने अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे वृत्त आहे. ही बातमी अशा मंदीच्या काळात आली आहे, जिथे इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध पेटले आहे आणि महागाईही वाढत आहे..गूगलने आपल्या क्लाउड विभागात कर्मचारी कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. बिझनेस इनसायडरच्या वृत्तानुसार, गेल्या दोन आठवड्यांत गूगल क्लाउडच्या अनेक टीम्समध्ये नोकरकपात झाली आहे. प्रभावित झालेल्या विभागांमध्ये गूगल थ्रेट इंटेलिजन्स ग्रुपचा समावेश आहे. जो जागतिक हॅकिंग कारवायांवर संशोधन करतो आणि अहवाल प्रकाशित करतो. या अहवालानुसार, गुगलने २०२२ मध्ये सायबर सुरक्षा कंपनी मॅंडियंटला ५.४ अब्ज डॉलर्समध्ये विकत घेतले. .Gautam Adani: गौतम अदाणींनी रचला इतिहास; दिवसाला कमावतात तब्बल 'इतके' कोटी, चालू वर्षाची आकडेवारी आली समोर.या कर्मचारी कपातीमुळे कंपनीचे काही कर्मचारीदेखील प्रभावित झाले आहेत. मात्र, कंपनीने कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अद्याप जाहीर केलेली नाही. या बातमीला दुजोरा देण्यासाठी, गुगलच्या एका कर्मचाऱ्याने लिंक्डइनवर एक पोस्ट शेअर केली. त्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, या कर्मचाऱ्याला, इतर अनेक कर्मचाऱ्यांसोबत, त्यांच्या टीममधून कामावरून कमी करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने आपल्या भविष्यातील योजनांबद्दल लिहिले, की तो थोड्या विश्रांतीनंतर नवीन नोकरी शोधेल..E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार.गूगलसह अनेक प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या आपली संसाधने कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (AI) संबंधित क्षेत्रांवर केंद्रित करत आहेत. एआय पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर्स, प्रगत चिप्स आणि नवीन मॉडेल्सच्या विकासात गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. परिणामी, अनेक कंपन्या इतर विभागांमधील कर्मचारी कपात करत आहेत. अहवालानुसार, काही कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले की हे बदल वेगाने वाढणाऱ्या एआय व्यवसायाशी संबंधित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.