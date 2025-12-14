Google ही नवी जादू! फक्त एक ओळ लिहा अन् App बनवा; Disco AI ब्राउजर करत आहे कमाल, पाहा कस वापरायचं

गुगलने एआयच्या क्षेत्रात पुन्हा एकदा सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. कंपनीने 'डिस्को' (Google Disco AI Browser) नावाचा एक प्रयोगात्मक एआय ब्राउझर जगापुढे आणले आहे, जो सामान्य ब्राउझिंगपलीकडे जाऊन तुमच्या ओपन टॅब्स आणि चॅट इतिहासावरून थेट इंटरॅक्टिव्ह अॅप्स तयार करतो. गुगलच्या सर्वात प्रगत जेमिनी 3 मॉडेलने समर्थित हा ब्राउझर, वेब ब्राउझिंगची व्याख्या बदलण्यासाठी तयार आहे..डिस्कोमध्ये मुख्य फीचर म्हणजे 'जेनटॅब्स' (GenTabs App Builder). हे टूल तुम्ही ब्राउझ करताना उघडलेले टॅब्स आणि तुमच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून आपोआप कस्टम वेब अॅप तयार करते. उदाहरणार्थ जर तुम्ही काश्मीरला ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर डिस्को तुमच्या टॅब्समधून माहिती घेऊन इंटरॅक्टिव्ह मॅप, आयटीनरी आणि कॅलेंडर असलेले एक संपूर्ण ट्रिप प्लॅनर अॅप तयार करेल. किंवा एखादा विद्यार्थी सौरमाला शिकत असेल, तर ते 3D इंटरॅक्टिव्ह मॉडेल तयार करून संकल्पना सोप्या करेल. अगदी जेवणच प्लॅनिंग किंवा गार्डनिंगसाठीही ते सुंदर इमेजेससह अॅप बनवते.Hacking Tips : तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर 3 रंगीत ठिपके बघितलेत का? फोन हॅक झालाय का पाहायचं असेल तर 'हे' एकदा चेक कराच.हे फक्त चॅटजीपीटी किंवा जेमिनीसारख्या चॅटबॉट्सप्रमाणे उत्तर देणारे नाही, तर ते तुमच्या ब्राउझिंग सेशनला सक्रियपणे समजून टॅब्सच्या गोंधळातून सुटका करून एकच इंटरॅक्टिव्ह टूल देते. शिवाय प्रत्येक जनरेट केलेल्या भागाला मूळ वेब सोर्सची लिंक जोडली जाते, जेणेकरून तुम्ही माहितीची खातरजमा करू शकता. नॅचरल लँग्वेजने तुम्ही हे अॅप आणखी रिफाइन करू शकता.Recharge : फक्त 61 रुपयांच्या रिचार्जमध्ये 25 हजारचा फोन इंश्योरंस; मोबाईल हरवल्यास पैसे मिळणार परत, 'या' कंपनीने सुरू केली सुविधा.विद्यार्थ्यांसाठी हे फीचर वरदान ठरेल. अभ्यास करताना माहितीचे व्हिडिओत रूपांतर करून संकल्पना समजणे सोपे होईल. ट्रिप प्लॅनर्स, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट किंवा दैनंदिन कामांसाठीही हे परफेक्ट. गुगलचा दावा आहे की डिस्को भविष्यातील ब्राउझिंगचा आराखडा आहे, जिथे एआय तुमचा साथीदार बनेल.सध्या डिस्को गुगल लॅब्सचा प्रयोग आहे आणि फक्त macOS उपलब्ध आहे. वापरून पाहण्यासाठी गुगल लॅब्सच्या वेटलिस्ट चेक करत राहा. लवकरच हे क्रोम किंवा इतर प्रोडक्ट्समध्ये येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.