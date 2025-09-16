विज्ञान-तंत्र

Gemini AI Saree Trend Alert: जेमिनी नॅनो बनाना AI साडीचा ट्रेंड फॉलो करताना व्हा अलर्ट, व्हिडिओ शेअर करत महिलेने समोर आणला धक्कादायक प्रकार

सध्या शोशल मिडियावर 'google gemini ai nano banana saree" ट्रेंड तुफान व्हायरल होत आहे. पण एका यूजरने सोशल मिडियावर व्हायरल व्हिडिओ शेअर करत धक्कादायक खुलासा केला आहे.
पुजा बोनकिले
Gemini Nano AI saree trend privacy risks: सध्या सोशल मिडियावर 3D फोटोनंतर 'google gemini ai nano banana saree' ट्रेंड व्हायरल होत आहे. सर्वचजण वेगवेगळे प्रॉम्प्ट वापरून साडीतील फोटो बनवत आहे. पण अलिकडेच एका यूजरला भयानक अनुभव आल्याचा शेअर केला आहे.

