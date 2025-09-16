Gemini AI Saree Trend Alert: जेमिनी नॅनो बनाना AI साडीचा ट्रेंड फॉलो करताना व्हा अलर्ट, व्हिडिओ शेअर करत महिलेने समोर आणला धक्कादायक प्रकार

Gemini Nano AI saree trend privacy risks: सध्या सोशल मिडियावर 3D फोटोनंतर 'google gemini ai nano banana saree' ट्रेंड व्हायरल होत आहे. सर्वचजण वेगवेगळे प्रॉम्प्ट वापरून साडीतील फोटो बनवत आहे. पण अलिकडेच एका यूजरला भयानक अनुभव आल्याचा शेअर केला आहे. .सोशल मिडिया एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ @jhalakbhawnani या व्यक्तीने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. तिने लिहिले की 'google gemini ai nano banana saree' ट्रेंड भयानक आहे. कारण तिने देखील हा ट्रेंड फॉलो केला, पण तिला फोटोमध्ये खुप विचित्र वाटले. कारण गुगल जिमिनीला रेट्रो साडी फोटो तयार करण्यासाठी दिलेल्या फोटोत तिच्या हातावर तीळ नव्हाता. पण जेव्हा गुगल जिमिनेने फोटो तयार करून दिला तेव्हा तीळ दिसले. यामुळे तिच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की एआयला हे कसे कळाले की तिच्या हातावर तीळ आहे? तिने पुढे व्हिडिओत म्हटले की मला ही माहिती तुमच्या सर्वांसोबत शेअर करायची होती. कृपया सुरक्षित रहा... जर तुम्हीही तुम्ही सोशल मीडिया किंवा एआय प्लॅटफॉर्मवर काही अपलोड करत असाल तर अलर्ट राहा. .व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओला जवळजवळ १,४६,५५५ लाइक्स आणि शेकडो कमेंट्स मिळाल्या आहेत. अनेक यूजर्सने असेच अनुभव शेअर केले आहेत. ."सर्व काही एकमेकांशी जोडलेले आहे. जेमिनी गुगलचे आहे आणि ते तुमचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहून एआय फोटो तयार करतात," एका यूजरने म्हटले, तर दुसऱ्या यूजरने म्हटले, "हे माझ्यासोबतही घडले. माझ्या फोटोंमध्ये न दिसणारे माझे टॅटू देखील दिसत होते. मला माहित नाही कसे पण असे घडले आहे."तिसऱ्याने कमेंट केली की, "बरं, एआय अगदी असंच काम करते. एआय तुमच्या डिजिटल फूटप्रिंटवरून, तुम्ही ऑनलाइन अपलोड करत असलेल्या सर्व प्रतिमांमधून माहिती काढते. म्हणून जेव्हा तुम्ही एआयला फोटो तयार करण्यास सांगता तेव्हा ते तुमचे भूतकाळातील अपलोड देखील वापरेल."चौथ्याने कमेंट केली की, "येथे एक तांत्रिक उत्तर आहे, द एआय, इंटरनेटवरील तुमच्या सर्व फोटोंचे विश्लेषण करते आणि तुमच्या विनंतीनुसार अधिक वास्तववादी फोटो तयार करते. बस्स.".Nano Banana Image म्हणजे काय?नॅनो बनाना ही गुगलच्या जेमिनी अॅपमध्ये एम्बेड केलेली एक इमेज-एडिटिंग एआय आहे. सुरुवातीला मूर्तींसारखे दिसणारे 3D एडिट Photo तयार करण्यासाठी याने लोकप्रियता मिळवली, परंतु ही पद्धत लवकरच इतर फॉरमॅटमध्ये पसरली. सध्या Retro Style फोटो बनवण्याची क्रेझ वाढली आहे. .जेमिनी नॅनो AI साडी ट्रेंड म्हणजे काय? हा Google च्या जेमिनी AI टूलचा वापर करून 90 च्या दशकातील बॉलीवुड स्टाइल साडी लूक जनरेट करण्याचा व्हायरल सोशल मीडिया ट्रेंड आहे, ज्यामध्ये युजर्स स्वतःचे फोटो अपलोड करून रेट्रो इमेज तयार करतात..या ट्रेंडमध्ये काय धोके आहेत? फोटो अपलोड केल्याने AI डेटाचा गैरवापर होऊ शकतो, जसे की डीपफेक कंटेंट किंवा बनावट अकाऊंट्स तयार होऊ शकतात, जे गोपनीयता आणि सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे..महिलेनं व्हिडिओ का शेअर केला?महिलेनं लोकांना गोपनीयतेच्या धोक्यांबाबत जागरूक करण्यासाठी आणि फोटो शेअरिंगपासून सावध करण्यासाठी अलर्ट म्हणून व्हिडिओ शेअर केला. .हा ट्रेंड सुरक्षितपणे कसा फॉलो करावा?ट्रेंड फॉलो करण्यासाठी फक्त सामान्य इमेजेस वापरा, वैयक्तिक फोटो अपलोड करू नका आणि AI टूल्सच्या गोपनीयता धोरणाची तपासणी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.