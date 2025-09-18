विज्ञान-तंत्र

Gemini Photo Trend : गुगल जेमिनीवर तुम्ही फोटो बनवताय, पण त्या फोटोचे पुढे काय होते? खरंच यामुळे डेटा लिक होतो का..जाणून घ्या सत्य

AI Saree Trend Raises Questions About Identity and Privacy in Digital Fashion : सोशल मीडिया टेंडच्या नावे तुम्ही एआय फोटो बनवत आहात. पण सिस्टमला सेव्ह झालेल्या फोटोचे पुढे काय होते, जाणून घ्या
AI Saree Trend Raises Questions About Identity and Privacy in Digital Fashion

AI Saree Trend Raises Questions About Identity and Privacy in Digital Fashion

Saisimran Ghashi
सोशल मीडियावर सध्या एक नवीन लाट उसळली आहे एआय साडी ट्रेंड! इन्स्टाग्राम आणि X वर तुम्ही स्वत:चे रेशमी साडीत, रेट्रो बॉलिवूडच्या झगमगाटात सजलेले फोटो शेअर केले आहेत का? ‘एआय नॅनो बनाना’ साडी एडिट्समुळे हे शक्य झाले आहे. सेल्फी अपलोड करा आणि काही क्षणांत स्वत:ला चमकत्या साडीत, परिपूर्ण सौंदर्यासह पाहा. पण हा फक्त ट्रेंड आहे की यामागे काही खोलवरचे प्रश्न दडले आहेत? जसे की तुम्ही फोटो तर बनवले, पण त्या एआय सिस्टममध्ये स्टोअर झालेल्या फोटोचे पुढे काय होते? यामुळे डेटा लिक होतो का?

