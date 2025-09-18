Gemini Photo Trend : गुगल जेमिनीवर तुम्ही फोटो बनवताय, पण त्या फोटोचे पुढे काय होते? खरंच यामुळे डेटा लिक होतो का..जाणून घ्या सत्य

सोशल मीडियावर सध्या एक नवीन लाट उसळली आहे एआय साडी ट्रेंड! इन्स्टाग्राम आणि X वर तुम्ही स्वत:चे रेशमी साडीत, रेट्रो बॉलिवूडच्या झगमगाटात सजलेले फोटो शेअर केले आहेत का? ‘एआय नॅनो बनाना’ साडी एडिट्समुळे हे शक्य झाले आहे. सेल्फी अपलोड करा आणि काही क्षणांत स्वत:ला चमकत्या साडीत, परिपूर्ण सौंदर्यासह पाहा. पण हा फक्त ट्रेंड आहे की यामागे काही खोलवरचे प्रश्न दडले आहेत? जसे की तुम्ही फोटो तर बनवले, पण त्या एआय सिस्टममध्ये स्टोअर झालेल्या फोटोचे पुढे काय होते? यामुळे डेटा लिक होतो का?.साडी ही फक्त वस्त्र नाही..ती आहे परंपराआणि सुंदरतेचे प्रतीक आहे. एआयच्या जादूमुळे साडीला डिजिटल अवतार मिळाला आहे. तरुणाईसाठी हे सौंदर्य आणि सांस्कृतिक वारसा जोडण्याचा एक मार्ग आहे, तर परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी मूळाशी जोडणारा पूल. पण यात धोकेही दडले आहेत. एआय फक्त साडीच बदलत नाही, तर चेहरा, रंग, आणि खास वैशिष्ट्येही बदलते. यामुळे आपल्या फोटोवर आपला ताबा राहत नाही..सुरू होतोय Amazon Great Indian Festival 2025 Sale; स्मार्टफोन, लॅपटॉपसह 'या' २० वस्तूंवर ८०% पर्यंत डिस्काउंट.याचे मुख्य कारण आहे तुम्ही दिलेल्या पर्मिशन. गुगल जेमिनी किंवा चॅटजिपिटीवर कोणतीही माहिती शोधताना किंवा आता हा ट्रेंडचा फोटो बनवताना स्वतः त्याला परवानगी दिलेली असते की तो तुमचे फोटो पुढील अनुभव सुधारण्यासाठी वापरू शकता. पण ही गोष्ट तुम्हाला माहितीच नसते. आणि तुम्ही बेसाधपणे सगळा अॅक्सेस एआयला दिलेला असतो. त्यामुळे तुम्ही जर तुमचे फोटो तिथे टाकले तर ती माहिती, तुमचा सगळा डेटा सेव्ह राहतो. त्यामुळे तुम्ही ही सेटिंग बंद करा. याच्यासाठी गुगल जेमिनी किंवा चॅटजिपिटीच्या सेटिंगमध्ये जा. तिथे कंट्रोल पर्मिशनमध्ये जाणून पर्मिशन सेटिंग बंद करा. गुगलचे म्हणणे आहे की ते युजर्सचा डेटा कोणत्याही थर्ड पार्टीला शेअर करत नाहीत. पण हा फक्त त्यांचा दावा आहे की सत्य यात शंका उपस्थित केली जात आहे..Discount Offers : फक्त डीमार्ट नाही, तर स्टार बाजार अन् रिलायन्स मार्टमध्ये वस्तु मिळतात खूप स्वस्त, पण कुठे किती डिस्काउंट? एकदा बघाच.परिपूर्ण दिसणारी ही छायाचित्रे खरेपणा आणि आत्मविश्वासाला आव्हान देतात. सोशल मीडियावर आधीच सौंदर्याच्या अवास्तव अपेक्षा असताना एआय हे दबाव आणखी वाढवते. भारत आज जागतिक स्तरावर एआय, डिजिटल ओळख आणि सर्जनशील उद्योगांवरील चर्चेत आघाडीवर आहे. साडीचा हा ट्रेंड फक्त फॅशन नाही, तर भविष्यातील अवतार, डीपफेक आणि बायोमेट्रिक सुरक्षेच्या प्रश्नांचा पाया आहे. ही साडी इमेज कुणाची तुमची, प्लॅटफॉर्मची की अल्गोरिदमची? याचे उत्तर नसल्याने गोपनीयतेचा धोका वाढतो.हा ट्रेंड आपल्याला काय सांगतो? आपली सौंदर्य, परंपरा आणि ओळखीची आस कायम आहे. पण एआयच्या युगात, आपली प्रतिमा आणि निवडीवर ताबा ठेवणे महत्त्वाचे आहे. साडी मग ती प्रत्यक्ष असो वा डिजिटल आपली ओळख व्यक्त करते. प्रश्न एवढाच आहे की ही ओळख आता आपण ठरवणार की मशीन?.FAQs What is the AI sari trend?एआय साडी ट्रेंड म्हणजे काय?एआय साडी ट्रेंड म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सेल्फीवर साडी आणि सौंदर्यवर्धक फिल्टर्स लावून डिजिटल प्रतिमा तयार करणे.How does AI change the sari images?एआय साडीच्या प्रतिमा कशा बदलते?एआय साडीच्या रंग-रूपासह चेहरा, त्वचेचा रंग आणि वैशिष्ट्ये बदलते, ज्यामुळे प्रतिमा परिपूर्ण दिसते.What are the privacy risks with AI sari edits?एआय साडी एडिट्समुळे गोपनीयतेचे कोणते धोके आहेत?एआयमुळे तुमच्या प्रतिमेवरचा ताबा कमी होऊ शकतो, कारण अल्गोरिदम अनपेक्षित बदल करू शकते आणि प्रतिमा गैरवापर होऊ शकतो.Why is the sari popular in AI edits?साडी एआय एडिट्समध्ये का लोकप्रिय आहे?साडी सांस्कृतिक वारसा, सौंदर्य आणि अभिजाततेचे प्रतीक आहे, म्हणून ती डिजिटल प्रयोगांसाठी निवडली जाते.Can AI sari edits impact self-perception?एआय साडी एडिट्समुळे स्वत:च्या धारणेवर परिणाम होऊ शकतो का?होय, परिपूर्ण दिसणाऱ्या प्रतिमांमुळे वास्तव आणि डिजिटल ओळखीतील फरकामुळे आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.