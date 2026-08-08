पैसे न खर्च करता बनवा AI व्हिडिओ! Google देतोय Gemini Omni चा फ्री ॲक्सेस! जाणून घ्या डिटेल्स...

Free AI Videos Using Google Gemini Omni: गूगलने भारतातील युझर्ससाठी आपल्या 'Gemini Omni' या एआय व्हिडिओ टूलचा मोफत ॲक्सेस १२ ऑगस्टपर्यंत वाढवला आहे. या ऑफरअंतर्गत युझर्स कोणत्याही प्रीमियम सबस्क्रिप्शनचा खर्च न करता फक्त टेक्स्ट, फोटो आणि जुन्या व्हिडिओ क्लिप्सचा वापर करून १० फ्री AI व्हिडिओ तयार करू शकता. .कंपनी आपल्या या नव्या एआय व्हिडिओ टूलच्या ॲडव्हान्स फीचर्सचा अनुभव युझर्सना देण्यासाठी ही संधी देत आहे. यामध्ये फक्त नवीन व्हिडिओ तयार करणेच नाही, तर व्हिडिओ रीमिक्स करणे, एडिट करणे आणि एआयसोबत चॅट करून सीन किंवा स्टाइल बदलण्याची सुविधासुद्धा आहे..Google Maps New Features: गुगल मॅप्समध्ये येणार भन्नाट फीचर्स; नेव्हिगेशनसोबतच पूर्ण होणार 'ही' महत्त्वाची कामे!.ऑफरची मुदत आणि लिमिट-ऑफरची अंतिम तारीख: ही फ्री ऑफर १२ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२:३० AM IST पर्यंतच असेल.व्हिडिओ लिमिट: प्रत्येक युझरला जास्तीत जास्त १० मोफत व्हिडिओ तयार करण्याची सवलत देण्यात आली आहे.इंटरॲक्टिव्ह एडिटिंग: व्हिडिओ तयार झाल्यावर युझर्स एआयला पुढील सूचना (Prompts) देऊन सीन किंवा स्टाइलमध्ये हवे तसे बदल करू शकतात..Gemini Omni मोफत कसे वापरावे?लॉगिन करा: सगळ्यात आधी Gemini ॲप किंवा वेबसाइटवर जाऊन आपल्या गूगल अकाउंटने साइन इन करा.टूल निवडा: होमस्क्रीनवरील 'Tools' सेक्शनमध्ये जाऊन 'Create video' या ऑप्शनवर क्लिक करा.इनपुट द्या: आता कोणताही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिहा, फोटो अपलोड करा किंवा जुनी व्हिडिओ क्लिप जोडा.व्हिडिओ जनरेट करा: इनपुटनुसार Gemini Omni व्हिडिओ तयार करून देईल.बदल किंवा रीमिक्स करा: व्हिडिओ आवडला नसल्यास एआयला चॅटमध्ये पुढील सूचना देऊन तो रीमिक्स करा किंवा नवीन व्हर्जन तयार करून घ्या..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.