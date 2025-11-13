Public Wifi : गुगलकडून धोक्याचा अलर्ट! मोबाईल वापरणाऱ्यांनो चुकूनही करू नका हे काम..नाहीतर मिनिटात हॅक होईल मोबाईल अन् बँक अकाऊंट

Google Free Wifi warning : जगभरातील स्मार्टफोन यूजर्ससाठी गुगलने मोठा इशारा दिला आहे. पब्लिक वायफाय वापरणे तुमच्या बँक खात्याला आणि वैयक्तिक माहितीला धोका ठरू शकते. रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, हॉटेल किंवा कॅफेतील मोफत वायफाय तुम्हाला सोयीस्कर वाटते, पण सायबर गुन्हेगारांसाठी हा सोपा मार्ग आहे. गुगलच्या मते, ओपन नेटवर्कवर हॅकर्स तुमचे लॉगिन डिटेल्स, बँकिंग पासवर्ड आणि खाजगी चॅट्स चोरू शकतात. काही मिनिटांत तुमचे खाते रिकामे होऊ शकते...गुगलचा हा इशारा त्यांच्या नवीन अहवाल 'अँड्रॉइड: बिहाइंड द स्क्रीन'वर आधारित आहे. हा अहवाल टेक्स्ट आधारित घोटाळ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. जगभरात मोबाइल फसवणूक वेगाने वाढते आहे. गेल्या वर्षी स्कॅमर्सनी ग्राहकांकडून ४०० अब्ज डॉलर्स (सुमारे ३३ लाख कोटी रुपये) लुटले. भारतातही डिजिटल घोटाळे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. पब्लिक वायफाय हा त्यातील एक प्रमुख धोका आहे. गुगल म्हणते, सायबर चोरटे नेटवर्कमध्ये घुसून तुमची माहिती चोरतात. यात बँक डिटेल्स, ईमेल आणि सोशल मीडिया पासवर्डचा समावेश असतो..Scam : जेवण देऊनही Swiggy, Zomato तुमच्या अकाऊंटमध्ये स्वतः टाकतय पैसे! नेमका काय आहे हा घोटाळा? ज्यात ऑर्डर करून पैसे मिळवतायत लोक.गुगलच्या सल्ल्यानुसार धोका कसा टाळाल?पब्लिक वायफाय टाळा: शक्य तितके वैयक्तिक डेटा किंवा मोबाइल डेटा वापरा. ऑनलाइन बँकिंग, शॉपिंग किंवा पेमेंट करताना कधीच पब्लिक नेटवर्क वापरू नका.ऑटो कनेक्ट बंद करा: फोनच्या सेटिंग्जमध्ये ऑटोमॅटिक वायफाय कनेक्शन डिसेबल करा. नेटवर्क खरे आणि एन्क्रिप्टेड (HTTPS) आहे का, तपासा.संवेदनशील काम टाळा: पब्लिक वायफायवर बँक लॉगिन किंवा पासवर्ड टाकू नका.अपडेट ठेवा: फोनचे सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी पॅचेस नेहमी अपडेट करा.मेसेजेसना सावध राहा: अनोळखी मेसेज किंवा लिंक्सवर क्लिक करू नका. विचार करूनच उत्तर द्या..Tata Safari अन् Harrier फेसलिफ्टची लॉन्च डेट कंफर्म; 'या' दिवशी मार्केटमध्ये पदार्पण करणार दमदार कार, तेही अगदी परवडणाऱ्या दरात.गुगलचा हा इशारा भारतासारख्या देशासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे, जिथे लाखो लोक रोज पब्लिक वायफायवर अवलंबून असतात. सायबर सुरक्षेची काळजी घ्या, नाहीतर एक क्लिक तुमचे सर्वकाही संपू शकते..कारण मोबाईलमध्ये फक्त बँक खात्याशी संबंधित नाही तर अनेक प्रकारची पर्सनल माही असते जी हॅकिंगमुळे कॉम्प्रोमाइज होऊ शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.