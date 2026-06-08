विज्ञान-तंत्र

AI सांगणार कोणता कॉल आहे फेक! Google ने आणलं कमाल स्कॅम डिटेक्शन फीचर; वॉइस क्लोन अन् फसव्या कॉल्सची खैर नाही

Google Phone App Scam Detection Feature : गुगलने नुकतेच एक जबरदस्त टूल लॉंच केले आहे. या नव्या फीचरमुळे तुम्हाला फसवे कॉल्स आणि त्याचे अलर्ट लगेच मिळतील
How Google’s AI Scam Call Detection Works on Android

How Google’s AI Scam Call Detection Works on Android

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल फोन वाजला की मनात शंका येते. आईचा आवाज, मित्राचे नाव, किंवा बॉसचा नंबर... पण खरंच ते ते आहेत का? गुगलने आता अशा भयानक AI स्कॅमना रोखण्यासाठी Android साठी एक जबरदस्त सुविधा आणली आहे.

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