AI सांगणार कोणता कॉल आहे फेक! Google ने आणलं कमाल स्कॅम डिटेक्शन फीचर; वॉइस क्लोन अन् फसव्या कॉल्सची खैर नाही

आजकाल फोन वाजला की मनात शंका येते. आईचा आवाज, मित्राचे नाव, किंवा बॉसचा नंबर... पण खरंच ते ते आहेत का? गुगलने आता अशा भयानक AI स्कॅमना रोखण्यासाठी Android साठी एक जबरदस्त सुविधा आणली आहे..AI फ्रॉडचा वाढता सुळसुळाटफसवणूक करणारे आता जुनी पद्धत सोडून नव्या युक्त्या वापरत आहेत. ते AI ने आवाज क्लोन करतात, नंबर बनावट दाखवतात आणि आपल्या प्रियजनांचे रूप घेऊन पैसे मागतात. ‘लगेच पैसे पाठव’ अशा भावनिक कॉल्समुळे अनेकजण लाखो रुपयांचा गंडा खात आहेत. ही समस्या इतकी गंभीर झाली आहे की, सुरक्षा तज्ज्ञांनाही फरक ओळखणे कठीण होऊ लागले आहे..2G Ethanol Uses : शेतीतील कचऱ्यापासून तयार होणार नवे इंधन! 2G इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांसह कोणकोणत्या क्षेत्राला फायदा?.गुगलची नवी ‘स्कॅम डिटेक्शन’ सुविधागुगलने Phone by Google अॅपमध्ये AI आधारित Scam Call Detection सुविधा रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. ही सुविधा फक्त कॉल कसा ऐकू येतो यावर अवलंबून राहत नाही, तर कॉल कोणत्या डिव्हाइसवरून येत आहे याची तपासणी करते..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.‘डिजिटल हँडशेक’ची खास तंत्रज्ञानजेव्हा तुमचा खरा संपर्क Google Phone अॅपद्वारे कॉल करतो, तेव्हा त्याच्या फोनकडून पार्श्वभूमीत एक सिक्युरिटी पिंग पाठवला जातो. हा डिजिटल हँडशेक यशस्वी झाला तर कॉल खरा असल्याचे समजते. पण स्कॅमरने नंबर स्पूफ केला तर हे हँडशेक होत नाही. लगेच तुमच्या फोनवर चेतावणी दिसते “हा कॉल संशयास्पद आहे, सावध रहा!”.फसवणूक रोखण्यात किती प्रभावी?क्लोन केलेला आवाज कितीही खरा वाटला तरी डिव्हाइस चेक केल्याने गुगल खोट्या कॉलला ओळखते. आपल्या आई-वडिलांना किंवा मित्रांना 'अपघात झालाय' म्हणून पैसे मागणाऱ्या कॉल्सना आता चांगलाच आळा बसणार आहे. ही सुविधा वापरकर्त्यांना मानसिक शांती देत आहे..ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा.कोणत्या फोनवर उपलब्ध?सध्या ही सुविधा Pixel फोनवर सुरू झाली असून Android 12 आणि त्यावरील आवृत्त्यांवर Phone by Google अॅपद्वारे उपलब्ध होत आहे. Rich Communication Services (RCS) वर आधारित असल्याने भविष्यात इतर Android कंपन्याही यात सामील होण्याची शक्यता आहे..सुरक्षित भविष्याकडे एक पाऊलगुगलच्या या नव्या पावलाने Android वापरकर्ते अधिक सुरक्षित झाले आहेत. तरीही अपरिचित किंवा संशयास्पद कॉल्सना उत्तर देताना काळजी घ्या. तंत्रज्ञान जसे प्रगत होत आहे, तसेच त्याचा दुरुपयोग करणारेही सक्रिय आहेत. सतर्क राहणे हेच सर्वोत्तम संरक्षण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.