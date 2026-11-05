Google Layoffs 2026: AI वर वाढता खर्च; ५ देशांतील कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्याची ऑफर, नेमकं काय घडलं?

AI क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या Google ने आता खर्च कमी करण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. कंपनीने कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि स्वित्झर्लंडमधील काही कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने नोकरी सोडण्यासाठी Voluntary Buyout ची ऑफर दिली आहे. विशेष म्हणजे, AI आणि Google Cloud सारख्या कंपनीच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे Google मध्ये नेमकं काय सुरू आहे आणि कंपनीने हा निर्णय का घेतला? जाणून घेऊया....Google ने काय सांगितले?रॉयचर्स Reuters ने दिलेल्या माहितीनुसार, गुगलने जूनपासून या पाच देशांमधील काही कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने कंपनी सोडण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र, या ऑफरपैकी किती कर्मचाऱ्यांनी ती स्वीकारली, याची नेमकी माहिती मिळालेली नाही.गुगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनीतील काही टीम्समध्ये 2025 मध्ये Voluntary Exit Programme सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर या वर्षी उन्हाळ्यात ही योजना आणखी काही देशांमध्ये लागू करण्यात आली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पुढील काळातील महत्त्वाच्या कामांसाठी ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे..AI आणि Google Cloud ला मात्र वगळले?या Voluntary Buyout योजनेत गुगल क्लाउड आणि AI क्षेत्रातील डिपमाईंड DeepMind युनिटला यापूर्वीही वगळण्यात आले होते. सध्याच्या विस्तारातही हीच पद्धत दिसून येत आहे.गुगलचे अधिकारी AI आणि क्लाउड कम्प्युटिंग Cloud Computing या क्षेत्रांना कंपनीसाठी महत्त्वाचे मानतात. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये कर्मचारी संख्या वाढवण्यावर भर दिला जात आहे..AI वरील खर्चामुळे वाढला दबावगुगल आणि इतर मोठ्या टेक कंपन्या AI क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. डेटा सेंटर, चिप्स, AI मॉडेल्स आणि त्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च होत आहे.या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांवर खर्च कमी करण्याचा दबाव वाढला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गुगलकडून Voluntary Buyout ची योजना पुढे नेली जात असल्याचे दिसते..गुगलमध्ये याआधीही झाले आहेत Layoffsगुगलने यापूर्वी काही विभागांमध्ये स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याच्या योजना राबवल्या आहेत. काही ठिकाणी अशा ऑफरनंतर प्रत्यक्ष कर्मचारी कपातही करण्यात आली.रॉयटर्सने 2025 मध्ये गुगलच्या Android आणि Pixel विभागातील कर्मचारी कपातीचा उल्लेख केला आहे..स्वित्झर्लंडमध्ये काय आहे योजना?स्वित्झर्लंडमध्ये Google चे सुमारे 5,000 कर्मचारी आहेत. कंपनीचे झुरिचमध्ये मोठे इंजिनिअरिंग सेंटर आहे.Reuters शी बोललेल्या तीन सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्वित्झर्लंडमध्ये जूनच्या मध्यात Voluntary Buyout ची माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. या योजनेत अनेक विभागांचा समावेश होता; मात्र DeepMind युनिटला त्यातून वगळण्यात आले..या ऑफरचा अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुलैच्या मध्यापर्यंत निर्णय कळवण्यात आला आणि ऑगस्टपासून काही कर्मचाऱ्यांनी कंपनी सोडण्यास सुरुवात केली.या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी एका महिन्याचा पगार, जास्तीत जास्त 12 महिन्यांच्या पगारापर्यंत, देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.एका सूत्राच्या माहितीनुसार, सुमारे 50 कर्मचाऱ्यांच्या टीममधील किमान चार जणांनी ही ऑफर स्वीकारली..Big Tech कंपन्यांमध्ये खर्च कमी करण्याचा प्रयत्नAI क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक आणि त्यासाठी होणारा मोठा खर्च यामुळे गुगलसोबतच इतर मोठ्या टेक कंपन्यांवरही खर्च कमी करण्याचा दबाव आहे.याच पार्श्वभूमीवर मायक्रोसॉफ्टनेही अलीकडे सुमारे 60,000 कर्मचाऱ्यांसाठी Voluntary Buyout ची ऑफर दिल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.