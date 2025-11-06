Google Maps : गुगल मॅपमध्ये गेमचेंजर फीचरची एन्ट्री; ट्रॅफिक, छुपे कॅमेरे अन् लँडमार्कची अचूक माहिती..कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

Google Maps AI Feature : गुगल मॅप्स, जगातील सर्वात लोकप्रिय नेव्हिगेशन अॅप, आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) जोरावर अधिक संवादात्मक आणि सोयीस्कर होणार आहे. बुधवारी जाहीर केलेल्या रीडिझाइनमध्ये गुगलच्या जेमिनी AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे अॅप एका हुशार सहप्रवाशासारखे वागणार आहे. ड्रायव्हिंग करताना हँड फ्री अनुभव देऊन ते फक्त जिथे पोहोचायचे आहे तिथेपर्यंत मार्गदर्शन करणार नाही, तर जवळच्या रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग स्पॉट्स किंवा पर्यटन स्थळांच्या शिफारशीही करेल..जेमिनी AI च्या एकीकरणामुळे गुगल मॅप्समध्ये अनेक नवीन फीचर येत आहेत. रस्त्यावरच्या ठिकाणांचा शोध सोपा होईल, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) चार्जर्सची उपलब्धता तपासता येईल आणि अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर मित्रांना अनुमानित पोहोचण्याचा वेळ (ETA) शेअर करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता फक्त अंतरावर आधारित सूचना देण्याऐवजी सोपे ओळखता येणारे लँडमार्क्स दाखवले जातील..Vayuputhra : हे आहे 'वायुपुत्र'! भारताचं पहिलं इलेक्ट्रिक रॉकेट; कितीहीवेळा करा चार्जिंग, लवकरच स्पेसमध्ये जाणारा हा चमत्कार एकदा बघाच.उदाहरणार्थ ट्रॅफिक लाइट्स किंवा स्टॉप साईन्स व्यतिरिक्त, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंट्स किंवा प्रसिद्ध इमारती हायलाइट होतील. तुम्हाला अशी स्पष्ट सूचना मिळेल: "JW मॅरीएटनंतर उजवीकडे वळा" आणि मॅपवर ते ठिकाण हायलाइट होईल. याशिवाय, गुगल मॅप्स आता प्रोअॅक्टिव्ह होणार आहे. नेव्हिगेशन सक्रिय नसतानाही पुढील रस्त्यावर अपेक्षित अडथळे जसे की अनपेक्षित बंद किंवा ट्रॅफिक जाम याची पूर्वसूचना देईल. हे फीचर ड्रायव्हर्सना तणावमुक्त ठेवेल. AI च्या जोखीम लक्षात घेऊन गुगलने सुरक्षितता उपाय योजले आहेत..Moto G67 Power लॉन्च! 7000mAh बॅटरी- चार कॅमेरावाला 5G मोबाईल; किती आहे किंमत अन् कितीचा डिस्काउंट, बजेट प्रेमींनो पाहा.जेमिनी AI फक्त गुगल मॅप्सच्या डेटाबेसमधील २५ कोटी ठिकाणांवर आधारित माहिती देईल, जी गेल्या २० वर्षांच्या रिव्ह्यूजवर उभी आहे. यामुळे हॅल्यूसिनेशन्स म्हणजे चुकीची माहिती टाळली जाईल आणि चुकीच्या रस्त्यावर पाठवण्याची शक्यता नाहीशी होईल.हे नवीन AI फीचर्स अमेरिकेतील आयफोन आणि अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर लवकरच उपलब्ध होतील. भारतातील उपलब्धतेबाबत गुगलने अद्याप घोषणा केलेली नाही पण जगभरातील युजर्ससाठी हे एक गेमचेंजर ठरणार आहे. गुगल मॅप्स आता फक्त रस्ता दाखवणारा नकाशा नाही, तर तुमचा विश्वासू साथीदार बनेल...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.