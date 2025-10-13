Google Maps : गुगल मॅपने दाखवला चुकीचा रस्ता; घनदाट जंगलात अडकले पाच लोक, पुढे जे झालं...हादरवणारी घटना व्हायरल

Google Maps Jungle Rescue Gujarat Viral News : गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात एक थरारक घटना घडली.. जिथे गुगल मॅप्सच्या चुकीच्या दिशा दाखवल्यामुळे पाच तरुण घनदाट जंगलात अडकले. सकाळी लवकर नर्मदा जिल्ह्यातील जरवानी गावाजवळील भांगडा फलिया इथ हे तरुण ट्रेकिंगसाठी गेले होते. त्यांनी बाइक गावात लावल्या आणि गुगल मॅप्सची मदत घेत जंगलातील मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण मॅप्सने त्यांना चुकीच्या दिशेने नेले आणि पहाटे २:३० वाजता ते जंगलात हरवले..घनदाट जंगलात अडकलेल्या या तरुणांपैकी एकाने आपल्या आईला फोन करून सारी हकीकत सांगितली. घाबरलेल्या आईने तात्काळ सोशल मीडियावर ट्विट करत मदत मागितली. तिचे ट्विट व्हायरल झाले आणि थेट गुजरात सरकारच्या गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी त्वरित नर्मदा पोलिसांना सूचना दिल्या आणि पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली..WhatsApp चं सीक्रेट फीचर! डिलीट झालेले सगळे मेसेज करू शकता रिकवर, सोप्या स्टेप्स फॉलो करून मिनिटात परत मिळवा तुमचा डेटा.गुजरात पोलिसांच्या GP-SMASH टीमने अवघ्या काही तासांत या पाचही तरुणांना सुखरूप शोधून काढले.या तरुणांनी पोलिस आणि त्यांच्या मदतनीसांचे मनापासून आभार मानले. त्यांनी सांगितले की जर मोबाइल नेटवर्क मिळाले नसते तर त्यांचा शोध घेणे खूप कठीण झाले असते. सुदैवाने वेळीच मदत मिळाल्याने सर्वजण सुखरूप घरी परतले..DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.ही घटना गुगल मॅप्सवर अवलंबून राहण्याच्या मर्यादांवर प्रकाश टाकते. तंत्रज्ञान उपयोगी असले तरी निसर्गाच्या आव्हानांमध्ये सावधगिरी आणि स्थानिक माहितीही तितकीच महत्त्वाची आहे. गुजरात पोलिसांच्या तत्परतेमुळे एक संभाव्य दुर्घटना टळली आणि या तरुणांना नव्याने जीवनदान मिळाले. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात येते की गुगल मॅप वापरा पण पूर्णपणे त्यावर अवलंबून राहू नका..FAQsWhat caused the five individuals to get lost in the jungle?पाच व्यक्ती जंगलात का हरवल्या?गुगल मॅप्सच्या चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे ते जंगलात हरवले.How did the authorities learn about the incident?अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती कशी मिळाली?एका तरुणाच्या आईने सोशल मीडियावर ट्विट करून मदत मागितली, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली.Who conducted the rescue operation?बचाव कार्य कोणी केले?गुजरात पोलिसांच्या GP-SMASH टीमने बचाव कार्य केले.What role did social media play in the rescue?सोशल मीडियाने बचावात काय भूमिका बजावली?सोशल मीडियावरील ट्विटमुळे घटना गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली आणि त्वरित कारवाई झाली.Why was the rescue considered challenging?बचाव कार्य का आव्हानात्मक मानले गेले?रात्री उशीर झाला असता किंवा नेटवर्क नसते तर घनदाट जंगलात शोधणे कठीण झाले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.