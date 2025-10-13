विज्ञान-तंत्र

Google Maps : गुगल मॅपने दाखवला चुकीचा रस्ता; घनदाट जंगलात अडकले पाच लोक, पुढे जे झालं...हादरवणारी घटना व्हायरल

Google Maps Error Traps Trekkers in Gujarat Jungle : गुगल मॅप्सच्या चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे नर्मदा जिल्ह्यात पाच तरुण जंगलात अडकले..या धक्कादायक घटनेत पुढे काय झाले, जाणून घ्या.
Google Maps Shows Wrong Route

Saisimran Ghashi
Google Maps Jungle Rescue Gujarat Viral News : गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात एक थरारक घटना घडली.. जिथे गुगल मॅप्सच्या चुकीच्या दिशा दाखवल्यामुळे पाच तरुण घनदाट जंगलात अडकले. सकाळी लवकर नर्मदा जिल्ह्यातील जरवानी गावाजवळील भांगडा फलिया इथ हे तरुण ट्रेकिंगसाठी गेले होते. त्यांनी बाइक गावात लावल्या आणि गुगल मॅप्सची मदत घेत जंगलातील मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण मॅप्सने त्यांना चुकीच्या दिशेने नेले आणि पहाटे २:३० वाजता ते जंगलात हरवले.

