Google Maps पुढील काळात आणणार 'हे; महत्वाचे फीचर्स; जाणून घ्या

नागपूर : गुगलच्या (Google) म्हणण्यानुसार येत्या काही दिवसांत गुगल मॅपला (Google Maps) मोठे अपग्रेड करण्यात येणार आहे. गुगल मॅपच्या या बदलांमुळे बर्‍याच प्रकरणांमध्ये यूजर्सचे आयुष्य सोपे होईल. चला तर मग जाणून घेऊया कोणते आहे हे बदल. (Google maps will launch some exciting features soon)

गर्दीविषयी मिळेल माहिती

आगामी काळात हॉटेल, विमानतळ, रेल्वे स्थानक, संग्रहालय सार्वजनिक ठिकाणी, रेस्टॉरंट, मॉल यासारख्या जागेच्या गर्दीबाबत माहिती मिळेल, जेणेकरून कोणत्याही ठिकाणी भेट देण्यापूर्वी गर्दीची माहिती मिळेल. तसेच, गुगल एआर च्या मदतीने स्ट्रीट व्ह्यूला अचूक माहिती मिळेल. तसेच रस्त्याचे नावही . आपण कुठे भेट द्यावी याविषयी देखील Google map माहिती प्रदान करेल. ही वैशिष्ट्ये १०० देशातील स्थानाची माहिती अपलोड करतील.

मॅपवर मिळेल रस्त्यांची माहिती

गूगल मॅप्समध्ये लवकरच होणार्‍या मार्गाव्यतिरिक्त, क्रॉसवॉक, साईडवॉक यासारखी अन्य माहिती आढळेल. तसेच कोणत्या ठिकाणी व्हील चेअर उपलब्ध आहे, याचा तपशील गुगल मॅपवरूनही मिळू शकतो. गुगल मॅपचे हे फीचर्स बर्‍याच शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच ही सुविधा २०२१ च्या अखेरीस इतर ५०० शहरांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करुन देईल.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सबद्दल मिळेल माहिती

गुगल मॅप लवकरच हॉटेल रेस्टॉरंट्स, मॉल्स आणि कॉफी हाऊसना भेट देण्यासाठी मेसेज पाठवेल. वास्तविक, Google आपल्या दैनंदिन क्रियेवर आधारित काही सूचना देईल, जिथे आपण भेट द्यायला द्यावी. आपण अधूनमधून हॉटेल, मॉल्स किंवा बारना भेट दिली तर आपण Google मध्ये उत्कृष्ट हॉटेल, मॉल्स आणि स्टोअर शोधू शकाल.

