फोटो प्रेमींसाठी खुशखबर! क्षणात जेमिनीवर करता येणार एडिटिंग, बोलून सूचना द्या अन् हवं 'ते' मिळवा, कसं? पाहा एका क्लिकवर

गुगलने एक नवीन फीचर आणले आहेएक फोटो प्रेमींसाठी खूप फायदेशीर आहेयामध्ये फक्त बोलून सूचना देऊ शकता आणि एडिटिंग करू शकता.गूगलने आपल्या गूगल फोटोज अॅपसाठी एकदम मस्त अपडेट आणले आहे. हे फीचर फोटो प्रेमींसाठी वरदान ठरणार आहे. ज्यामुळे फोटो एडिटिंग आता सोपे आणि मजेदार होणार आहे. या नव्या फीचरमुळे वापरकर्ते फक्त आपली इच्छा बोलून सांगून फोटो एडिट करू शकतील. .सगळ्यात पहिले हे फीचर अमेरिकेतील पिक्सेल 10 डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होईल तर येत्या काही आठवड्यांत इतर अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसेसवरही ते विस्तारित होईल. गूगलच्या जेमिनी मॉडेल्सवर आधारित हे नवे फीचर गूगल फोटोजच्या एडिटरचा भाग आहे. आता फोटो एडिट करण्यासाठी अवघड साधने शोधण्याची किंवा स्लायडर्स अॅड करण्याची गरज नाही..GST Reform : दसरा-दिवाळीत स्वस्ताईचा बार! टीव्ही अन् एसीचे दर उतरणार? पंतप्रधान मोदीची 'त्या' घोषनेनंतर जल्लोष.हे वापरणारी व्यक्ती त्यांना हवे असलेले बदल बोलून सांगू शकतात उदाहरणार्थ "बॅकग्राउंडच्या गाड्या काढा," "हा जुना फोटो नवीन बनवा" किंवा अगदी "हा फोटो जरा चांगला करा." गूगल फोटोज ऑटोमॅटिक त्या सूचनांचे पालन करून एडिट करेल. या फीचर्समुळे फोटो एडिटिंग केवळ जलदच होणार नाही तर सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठीही ते आणखी सोपे होईल..फेसबुक अन् इन्स्टाग्राममध्ये आलं भन्नाट फीचर! रील अन् व्हिडिओ बनवणाऱ्यासाठी खूप फायद्याचं, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.जुने फोटो चांगले करणे, अनावश्यक गोष्टी हटवणे किंवा फोटोला आकर्षक बनवणे आता काही क्षणात शक्य आहे. गूगलने हे तंत्रज्ञान आणताना वापरकर्त्यांच्या सोयीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या अपडेटमुळे गूगल फोटोज हे केवळ फोटो स्टोअर करण्याचे ठिकाण न राहता एक स्मार्ट एडिटिंग असिस्टेंट बनले आहे. येत्या काळात हे फीचर जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल ज्यामुळे फोटो एडिटिंगचा अनुभव खूप चांगला होणार आहे.FAQs What is the new Google Photos editing feature?गूगल फोटोजचे नवे संपादन वैशिष्ट्य काय आहे?गूगल फोटोजचे नवे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना फक्त बोलून फोटो संपादित करण्याची सुविधा देते, ज्यामुळे पार्श्वभूमी काढणे किंवा फोटो सुधारणे सोपे होते.Which devices will get this feature first?हे वैशिष्ट्य प्रथम कोणत्या डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होईल?हे वैशिष्ट्य सर्वप्रथम अमेरिकेतील पिक्सेल १० डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होईल, त्यानंतर इतर अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसेसवर.How does the AI editing work in Google Photos?गूगल फोटोजमधील एआय संपादन कसे कार्य करते?वापरकर्ते त्यांना हवे असलेले बदल बोलून सांगतात, आणि जेमिनी मॉडेल्सच्या मदतीने गूगल फोटोज स्वयंचलितपणे संपादन करते.When will this feature be available for non-Pixel devices?हे वैशिष्ट्य नॉन-पिक्सेल डिव्हाइसेससाठी कधी उपलब्ध होईल?येत्या काही आठवड्यांत हे वैशिष्ट्य इतर अँड्रॉइड आणि आयओएस डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होईल.Can this feature restore old photos?हे वैशिष्ट्य जुन्या फोटोंना पुनर्स्थापित करू शकते का?होय, वापरकर्ते "जुना फोटो पुनर्स्थापित करा" असे बोलून जुन्या फोटोंना सुधारू शकतात.