फोटो प्रेमींसाठी खुशखबर! क्षणात जेमिनीवर करता येणार एडिटिंग, बोलून सूचना द्या अन् हवं 'ते' मिळवा, कसं? पाहा एका क्लिकवर

फोटो प्रेमींसाठी खुशखबर! क्षणात जेमिनीवर करता येणार एडिटिंग, बोलून सूचना द्या अन् हवं 'ते' मिळवा, कसं? पाहा एका क्लिकवर
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • गुगलने एक नवीन फीचर आणले आहे

  • एक फोटो प्रेमींसाठी खूप फायदेशीर आहे

  • यामध्ये फक्त बोलून सूचना देऊ शकता आणि एडिटिंग करू शकता

गूगलने आपल्या गूगल फोटोज अॅपसाठी एकदम मस्त अपडेट आणले आहे. हे फीचर फोटो प्रेमींसाठी वरदान ठरणार आहे. ज्यामुळे फोटो एडिटिंग आता सोपे आणि मजेदार होणार आहे. या नव्या फीचरमुळे वापरकर्ते फक्त आपली इच्छा बोलून सांगून फोटो एडिट करू शकतील.

