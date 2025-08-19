Google Pixel 10 सीरीजमध्ये काय असेल खास? नवे दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त...

गुगल बहुप्रतिक्षित पिक्सेल 10 सिरीज उद्या लाँच करणार आहे.याच्या बद्दल स्मार्टफोन प्रेमींमध्ये उत्सुकता आहेचला तर मग जाणून घेऊया, Google Pixel 10 बद्दल सर्वकाही...गुगल बहुप्रतिक्षित पिक्सेल 10 सिरीज उद्या 20 ऑगस्टला लाँच करणार आहे. या सिरीजमध्ये पिक्सेल 10, 10 प्रो, 10 प्रो एक्सएल आणि 10 प्रो फोल्ड असे चार शानदार मॉडेल्स असण्याची शक्यता आहे. लाँचपूर्वीच लीक झालेल्या माहितीमुळे स्मार्टफोनप्रेमींची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. यंदा गुगलने डिझाइन आणि फीचर्समध्ये मोठे बदल घडवले असून ही सिरीज स्मार्टफोन बाजारात नवा बेंचमार्क ठरेल अशी अपेक्षा आहे..कॅमेरा सेटअपयंदा गुगलने कॅमेरा क्वालिटी एक वेगळ्याच लेवलची ठेवली आहे. पिक्सेल 10 मध्ये पहिल्यांदाच ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्याची शक्यता आहे ज्यामध्ये टेलिफोटो लेन्सचा समावेश असेल. यामुळे फोटोग्राफीला नवा आयाम मिळेल. प्रो आणि प्रो एक्सएल मॉडेल्समध्ये पिक्सेल 9 प्रो सारखाच ट्रिपल कॅमेरा सेटअप कायम राहील पण नव्या एमपी कॉन्फिगरेशनसह. यामुळे वापरकर्त्यांना बेस्ट फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी मिळेल..Mobile Recharge Price Increase : मोबाईल रिचार्ज महागले; 'या' बड्या कंपनीने बंद केला लोकप्रिय प्लॅन, ग्राहकांमध्ये संताप...प्रोसेसर आणि बॅटरीगुगलच्या प्रोसेसरबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. यंदा कंपनीने सॅमसंगच्या एक्सिनोसऐवजी TSMC आर्किटेक्चरवर आधारित नवीन प्रोसेसर आणले आहे. हा प्रोसेसर गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी अधिक सक्षम असला तरी क्वालकॉम किंवा मीडियाटेकशी स्पर्धा करू शकेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. बॅटरीच्या बाबतीतही गुगलने मोठा बदल केला आहे. पिक्सेल 10 सिरीजमध्ये मोठी बॅटरी आणि Qi2 मॅग्नेटिक चार्जिंग तंत्रज्ञानाची सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे आयफोनसारखा चार्जिंग अनुभव मिळेल..फक्त एक क्लिक...अन् फोनपासून बँक अकाउंटपर्यंत सगळं होईल हॅक, नव्या Captcha Scam चा हाहाकार, 'असं' रहा सुरक्षित.आकर्षक रंग आणि डिझाइनपिक्सेल 10 काळा, इंडिगो, फ्रॉस्ट आणि लिमोन्सेलो रंगांमध्ये उपलब्ध असेल तर प्रो मॉडेल्स पोर्सिलेन, जेड आणि मूनस्टोन रंगांत लॉंच होईल. फोल्ड 10 मूनस्टोन आणि जेड रंगांमध्ये येण्याची शक्यता आहे. गुगलने लाँचपूर्वीच डिझाइन उघड केले असून त्याची आकर्षक शैली चाहत्यांना भुरळ घालत आहे..FAQs When will the Google Pixel 10 series be launched?गुगल पिक्सेल १० सिरीज कधी लाँच होणार आहे?गुगल पिक्सेल १० सिरीज २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लाँच होणार आहे.What new camera features are expected in the Pixel 10 series?पिक्सेल १० सिरीजमध्ये कोणती नवीन कॅमेरा वैशिष्ट्ये अपेक्षित आहेत?पिक्सेल १० मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यामध्ये टेलिफोटो लेन्सचा समावेश असेल, तर प्रो मॉडेल्समध्ये सुधारित एमपी कॉन्फिगरेशन असेल.What processor will the Pixel 10 series use?पिक्सेल १० सिरीज कोणता प्रोसेसर वापरणार आहे?पिक्सेल १० सिरीज TSMC आर्किटेक्चरवर आधारित नवीन प्रोसेसर वापरणार आहे, जो सॅमसंगच्या एक्सिनोसपेक्षा वेगळा असेल.Will the Pixel 10 series support magnetic charging? पिक्सेल १० सिरीज मॅग्नेटिक चार्जिंगला सपोर्ट करेल का?होय, पिक्सेल १० सिरीजमध्ये Qi2 मॅग्नेटिक चार्जिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल, ज्यामुळे आयफोनसारखा चार्जिंग अनुभव मिळेल.What colors will the Pixel 10 series be available in?पिक्सेल १० सिरीज कोणत्या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल?पिक्सेल १० काळा, इंडिगो, फ्रॉस्ट आणि लिमोन्सेलो रंगांमध्ये, तर प्रो मॉडेल्स पोर्सिलेन, जेड आणि मूनस्टोन रंगांमध्ये उपलब्ध असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.