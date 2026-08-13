Google Pixel 11 Series Launch: गुगलचे ४ नवे फोन भारतात लाँच! खरेदीवर १० हजार कॅशबॅक; पाहा किमती, फीचर्स अन् ऑफर्स...

Pixel 11, Pro, Pro XL, and Pro Fold India Launch: गुगलने अखेर भारतीय स्मार्टफोन बाजारात आपली बहुप्रतिक्षीत 'पिक्सल 11' (Pixel 11) सीरिज अधिकृतपणे लाँच केली आहे. या नव्या फ्लॅगशिप लाइनअपमध्ये Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL आणि फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold अशा 4 स्मार्टफोन्सचा समावेश आहे. यासोबतच कंपनीने Pixel Watch 5 ही नवीन स्मार्टवॉचसुद्धा लॉंच केले आहे. सर्व नवीन डिव्हाइसेस सध्या प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध असून 20 ऑगस्ट 2026 पासून त्यांची प्रत्यक्ष विक्री सुरू होणार आहे..प्रोसेसर, कॅमेरा आणि हाय-टेक फीचर्सगुगल टेन्सर G6 चिपसेट: या सर्व स्मार्टफोन्समध्ये गुगलचा सर्वात वेगवान आणि शक्तिशाली 'Tensor G6' चिपसेट देण्यात आला आहे, जो जेमिनी नॅनो मोडेलवर चालतो.40 टक्के स्लिम कॅमेरा: पिक्सल 10 च्या तुलनेत पिक्सल 11 चा कॅमेरा 40 टक्के अधिक बारकाईने (Thinner) डिझाइन करण्यात आला आहे. यात 48 MP प्रायमरी, 13 MP अल्ट्रावाईड आणि 10.8 MP 5x टेलिफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.मॅजिक कॅप्चर आणि नाईट साईट: सिंगल टॅपमध्ये फोटो व व्हिडिओ काढणारे 'Magic Capture' आणि अंधारात जलद फोटो क्लिक करणारे 'Instant Night Sight' हे नवे फीचर्स यात देण्यात आले आहेत.IP68 रेटिंग: फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी IP68 वॉटर-रेजिस्टंट रेटिंग देण्यात आले आहे..भारतातील किमती आणि रंगांचे पर्यायGoogle Pixel 11:12 GB रॅम + 256 GB: रु. 89,99912 GB रॅम + 512 GB: रु. 1,04,999रंग: फ्रॉस्ट, हिबिस्कस, पिस्ता आणि ऑब्सिडियन.Google Pixel 11 Pro:12 GB रॅम + 256 GB: रु. 1,19,99916 GB रॅम + 512 GB: रु. 1,34,999रंग: कॅनियन, ऑलिव्ह, फॉग आणि ऑब्सिडियन..Google Pixel 11 Pro XL:12 GB रॅम + 256 GB: रु. 1,34,99916 GB रॅम + 512 GB: रु. 1,49,999रंग: कॅनियन, ऑलिव्ह, फॉग आणि ऑब्सिडियन.Google Pixel 11 Pro Fold:16 GB रॅम + 256 GB: रु. 1,86,999रंग: ऑलिव्ह.Google Pixel Watch 5:41 mm व्हेरियंट: रु. 42,90045 mm व्हेरियंट: रु. 45,900.प्री-ऑर्डर ऑफर्स आणि डिस्काउंट31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्री-ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष ऑफर्स मिळणार आहेत-Pixel 11: पात्र बँक कार्ड्सवर रु. 7,000 इन्स्टंट कॅशबॅक आणि जुना फोन एक्सचेंज केल्यास रु. 9,000 पर्यंत एक्सचेंज बोनस.Pixel 11 Pro, Pro XL आणि Pro Fold: पात्र बँक कार्ड्सवर रु. 10,000 इन्स्टंट कॅशबॅक आणि रु. 9,000 पर्यंत अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस.Pixel Watch 5: आयसीआयसीआय किंवा एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डद्वारे ईएमआयवर खरेदी केल्यास रु. 2,500 इन्स्टंट कॅशबॅक..Solar eclipse 2026: सूर्यग्रहणात दिसणार 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'; १२ ऑगस्टला घडणार दुर्मिळ खगोलीय घटना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.