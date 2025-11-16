खुशखबर! Google Pixel 8 स्मार्टफोनवर चक्क 40 हजारचा डिस्काउंट; इतका स्वस्त झाला मोबाईल, कुठे सुरुय बंपर ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

Mobile Discount Offers : गुगलचा दमदार स्मार्टफोन पिक्सेल 8 आता जबरदस्त डिस्काउंटवर मिळत आहे. सुरुवातीला 74999 रुपयांना लाँच झालेला हा फोन आता फक्त 35499 रुपयांमध्ये मिळतोय. तब्बल 40000 रुपयांची बचत होते. बँक डिस्काउंटसह ही ऑफर इतकी जबरदस्त आहे की, प्रीमियम फोन घेण्याची तुमची स्वप्नं पूर्ण होणार आहे.काय आहे ही ऑफर?फ्लिपकार्टवर पिक्सेल 8 ची किंमत आता 38499 रुपये आहे. त्यावर 3000 रुपयांचा इन्स्टंट बँक डिस्काउंट मिळतो, म्हणजे फायनल किंमत 35499 रुपये.. ही ऑफर 8 जीबी रॅम + 128 जीबी आणि 8 जीबी रॅम + 256 जीबी या दोन्ही व्हेरिएंट्ससाठी आहे. आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त दर आहे.Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.पिक्सेल 8 चे दमदार फीचर्सडिस्प्ले: 6.2 इंचाचा FHD+ OLED स्क्रीन, 120 Hz रिफ्रेश रेट. स्क्रोलिंग गुळगुळीत, टच रिस्पॉन्स चांगला होतो.प्रोसेसर: गुगलचा स्वतःचा टेन्सर G3 चिपसेट. गेमिंग, मल्टिटास्किंग, AI फीचर्ससाठी जबरदस्त.कॅमेरा: 50 मेगापिक्सेल मुख्य + 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड. रात्रीचे फोटो अप्रतिम, रंग नैसर्गिक! 10.5 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा. गुगलची AI मॅजिक एडिटिंग, फोटो अन ब्लर, बेस्ट टेकसॉफ्टवेअर: Android 15, 7 वर्षांचे अपडेट्स आहेत. AI टूल्ससह कॉल स्क्रीनिंग, लाइव्ह ट्रान्सलेट, प्रोडक्टिव्हिटी फीचर्स आहेत.बॅटरी: 4575 mAh, पूर्ण दिवस चालते. 30W फास्ट चार्जिंगने पटकन रिचार्ज होईल.Viral Video : देवा असलं बालपण कुणालाच देऊ नको रे! ऊसतोड कामगारांच्या चिमुकल्या मुलांचा व्हिडिओ व्हायरल; बालदिनालाच इतकी वाईट अवस्था...फ्लिपकार्टवर ही डील कधीही संपु शकते. EMI, एक्सचेंज ऑफरही उपलब्ध आहे. गुगलचा फ्लॅगशिप फोन अर्ध्या किंमतीत मिळतोय.. ही संधी सोडू नका. आजच ऑर्डर करा, पिक्सेल 8 घरी आणा आणि प्रीमियम अनुभव घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.