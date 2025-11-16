विज्ञान-तंत्र

खुशखबर! Google Pixel 8 स्मार्टफोनवर चक्क 40 हजारचा डिस्काउंट; इतका स्वस्त झाला मोबाईल, कुठे सुरुय बंपर ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

Google Pixel 8 Discount Offer : गुगल पिक्सेल 8 फ्लिपकार्टवर 40000 रुपयांनी स्वस्त; आता फक्त 35499 मध्ये मिळतो.
Saisimran Ghashi
Mobile Discount Offers : गुगलचा दमदार स्मार्टफोन पिक्सेल 8 आता जबरदस्त डिस्काउंटवर मिळत आहे. सुरुवातीला 74999 रुपयांना लाँच झालेला हा फोन आता फक्त 35499 रुपयांमध्ये मिळतोय. तब्बल 40000 रुपयांची बचत होते. बँक डिस्काउंटसह ही ऑफर इतकी जबरदस्त आहे की, प्रीमियम फोन घेण्याची तुमची स्वप्नं पूर्ण होणार आहे

