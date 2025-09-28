Google Pixel 9 Pro Fold स्मार्टफोनवर 73 हजारचा डिस्काउंट; दर अचानक उतरले, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर..

फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेल 2025 मध्ये Google Pixel 9 Pro Fold स्मार्टफोनवर महा बंपर सूट जाहीर झाली आहे. लॉन्च किंमतीपेक्षा 73,000 रुपये कमी किंमतीत म्हणजेच अवघ्या 99,999 रुपयांत हा प्रीमियम फोल्डेबल फोन उपलब्ध आहे. मूळ किंमत 1,72,999 रुपये असलेला हा फोन पहिल्यांदाच 1 लाखाच्या आत मिळत आहे, ज्यामुळे टेकप्रेमींसाठी ही एक अप्रतिम संधी आहे..किंमत आणि व्हेरिएंटPixel 9 Pro Fold चा 16GB RAM + 256GB स्टोरेजचा व्हेरिएंट लॉन्चवेळी 1,72,999 रुपये होता. सेलपूर्वी याची किंमत 1,61,999 रुपये होती, परंतु आता फ्लिपकार्टच्या या खास सेलमध्ये हा फोन 99,999 रुपयांत मिळत आहे. फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंटमधील ही ऑफर किंमत आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत अप्रतिम आहे..Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर.डिस्प्ले आणि डिझाइनPixel 9 Pro Fold मध्ये 8 इंचाचा LTPO OLED Super Actual Flex फोल्डेबल डिस्प्ले आहे, तसेच 6.3 इंचाचा OLED कव्हर डिस्प्ले आहे. दोन्ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 2700 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतात. कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 संरक्षणामुळे हा फोन टिकाऊ आणि आकर्षक आहे..Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टवर सुरुय मोठा फ्रॉड; ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर धडाधड कॅन्सल होत आहेत ऑर्डर, रिफंड नाहीच..नेमका विषय काय?.परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्सGoogle च्या Tensor G4 चिपसेटवर आधारित हा फोन 16GB RAM आणि 256GB स्टोरेजसह येतो. यात Gemini AI फीचर्स जसे की Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur आणि Night Sight यांचा समावेश आहे ज्यामुळे फोटो आणि व्हिडिओ एडिटिंगचा उत्कृष्ट अनुभव मिळतो..ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप48MP वाइड एंगल लेन्स, 10.5MP अल्ट्रा वाइड सेन्सर आणि 5X ऑप्टिकल झूमसह 10.8MP टेलिफोटो लेन्स आहे. सेल्फीसाठी कव्हर आणि मुख्य डिस्प्लेवर दोन 10MP फ्रंट कॅमेरे आहेत.बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर 4650mAh बॅटरीसह 45W वायर्ड आणि Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आहे. हा फोन Android 14 वर चालतो आणि फिंगरप्रिंट सेन्सर व फेस अनलॉक फीचर्स देतो..FAQsWhat is the discounted price of Google Pixel 9 Pro Fold? / गूगल पिक्सेल ९ प्रो फोल्डची सूट किंमत काय आहे?फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेलमध्ये हा फोन ९९,९९९ रुपयांत उपलब्ध आहे, ज्याची मूळ किंमत १,७२,९९९ रुपये होती.What are the key display features? / मुख्य डिस्प्ले वैशिष्ट्ये काय आहेत?यात ८ इंचाचा LTPO OLED फोल्डेबल डिस्प्ले आणि ६.३ इंचाचा कव्हर डिस्प्ले आहे, दोन्ही १२०Hz रिफ्रेश रेट आणि २७०० निट्स ब्राइटनेससह.What processor does it use? / कोणता प्रोसेसर वापरला आहे?गूगलचा टेन्सर जी४ चिपसेट १६GB RAM आणि २५६GB स्टोरेजसह येतो, ज्यामुळे स्मूथ परफॉर्मन्स मिळतो.What are the camera specifications? / कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत?ट्रिपल रिअर कॅमेरा: ४८MP वाइड, १०.५MP अल्ट्रा-वाइड आणि १०.८MP टेलिफोटो लेन्ससह ५X ऑप्टिकल झूम; सेल्फीसाठी दोन १०MP फ्रंट कॅमेरे.What is the battery capacity and charging? / बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग काय आहे?४,६५०mAh बॅटरीसह ४५W वायर्ड आणि Qi वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आहे, Android १४ वर चालतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.