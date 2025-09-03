80 हजारचा मोबाईल मिळतोय 22 हजारात; Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट, कुठे खरेदी कराल? पाहा एका क्लिकवर

गूगलने नुकतीच भारतात पिक्सेल 10 मालिका लाँच केल्यानंतर गूगल पिक्सेल 9 ची किंमत तब्बल 22,699 रुपयांनी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 79,999 रुपये किंमतीत लाँच झालेला हा स्मार्टफोन आता फक्त 58,800 रुपयांना उपलब्ध आहे. ही किंमत कपात पिक्सेल 10, 10 प्रो, 10 XL आणि 10 प्रो फोल्डच्या लाँचिंगनंतर ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लागू झाली आहे ज्यामुळे ग्राहकांसाठी हा फोन आता अधिक आकर्षक ठरत आहे..बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंजअॅमेझॉनवर 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेला गूगल पिक्सेल 9 आता 58,800 रुपयांना मिळत आहे. याशिवाय एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास 1500 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते ज्यामुळे अंतिम किंमत 57,300 रुपये होते. विशेष म्हणजे अॅमेझॉन 47,150 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनसही देत आहे ज्यामुळे हा स्मार्टफोन आणखी स्वस्त होऊ शकतो..Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये झाली कलरफुल फीचरची एन्ट्री; कसं वापरायचं? पहा एका क्लिकवर.पिक्सेल 9 ची वैशिष्ट्येगूगल पिक्सेल 9 मध्ये 6.3 इंचांचा अॅक्टुआ ओएलईडी डिस्प्ले, टेन्सर G4 प्रोसेसर आणि अँड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. यात 4700mAh बॅटरी, 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि वायरलेस चार्जिंग सुविधा आहे. सुरक्षेसाठी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सलचा प्रायमरी वाइड एंगल कॅमेरा, 48 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड एंगल कॅमेरा आणि 10.5 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे..Amazon Great Indian Festival Sale 2025 : मिळणार 80% पर्यंत सूट, 'या' दिवसापासून अमेझॉन सेल डिस्काउंट ऑफर्सचा तडका.किंमत किती?पिक्सेल 9 प्रो, जो गेल्या वर्षी 1,09,999 रुपये किंमतीत लाँच झाला होता तो आता फ्लिपकार्टवर 20,000 रुपयांच्या सवलतीसह 89,999 रुपयांना उपलब्ध आहे. नवीन फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतीच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी ही मोठी संधी आहे. गूगल पिक्सेल 9 आणि 9 प्रोच्या किंमतीत झालेल्या या कपातीमुळे प्रीमियम स्मार्टफोन घेण्याची ही उत्तम वेळ आहे. बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनस यामुळे ग्राहकांना हा फोन आणखी परवडणारा झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.