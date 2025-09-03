विज्ञान-तंत्र

80 हजारचा मोबाईल मिळतोय 22 हजारात; Google Pixel 9 स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट, कुठे खरेदी कराल? पाहा एका क्लिकवर

Google Pixel 9 smartphone discount offer : स्वस्तात मस्त ब्रँड मोबाईलची खरेदी करायची आहे? तर मग ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे
गूगलने नुकतीच भारतात पिक्सेल 10 मालिका लाँच केल्यानंतर गूगल पिक्सेल 9 ची किंमत तब्बल 22,699 रुपयांनी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 79,999 रुपये किंमतीत लाँच झालेला हा स्मार्टफोन आता फक्त 58,800 रुपयांना उपलब्ध आहे. ही किंमत कपात पिक्सेल 10, 10 प्रो, 10 XL आणि 10 प्रो फोल्डच्या लाँचिंगनंतर ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लागू झाली आहे ज्यामुळे ग्राहकांसाठी हा फोन आता अधिक आकर्षक ठरत आहे.

बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंज


अॅमेझॉनवर 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेला गूगल पिक्सेल 9 आता 58,800 रुपयांना मिळत आहे. याशिवाय एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास 1500 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते ज्यामुळे अंतिम किंमत 57,300 रुपये होते. विशेष म्हणजे अॅमेझॉन 47,150 रुपयांपर्यंतचा एक्सचेंज बोनसही देत आहे ज्यामुळे हा स्मार्टफोन आणखी स्वस्त होऊ शकतो.

