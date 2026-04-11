अपडेटनंतर मोबाईल होत आहेत निकामी; सतत हँग होऊन अनेक अडचणी; ग्राहक चिंतेत, पाहा तुमच्याकडे 'हा' फोन आहे का?

जर तुमचा फोन गुगल पिक्सल आहे तर मार्च 2026 चे अपडेट अजून इन्स्टॉल करू नका. अनेक वापरकर्त्यांना या अपडेटनंतर मोठी समस्या येत आहे. फोन अपडेट केल्यानंतर चालू होतच नाही 'G' लोगोवर अडकून राहतो आणि पूर्ण निकामी होतो. याला बूटलूप म्हणतात. फोन वारंवार रीबूट होतो किंवा स्क्रीन फ्रीझ होते ज्यामुळे तो वापरता येत नाही..ही समस्या Pixel 10, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 10 Pixel 10 Pro XL आणि अगदी पिक्सल 6 सारख्या जुने मॉडेल्सवरही दिसून आली आहे. रेडिट आणि गुगलच्या इश्यू ट्रॅकरवर शेकडो तक्रारी आल्या आहेत. काही वापरकर्ते सांगतात की, फोन चार्जरला जोडला तरच काही हालचाल होते, नाहीतर पूर्ण डेड होतो. एका युजरने लिहिले, पासवर्ड टाकल्यानंतर स्क्रीन काळी होते आणि फोन स्वतः रीबूट होतो..अशा वेळी काय करावे?अपडेट इन्स्टॉल करण्यापूर्वी थांबा.जर तुमचा फोन आधीच अडकला असेल, तर ताबडतोब पिक्सल सपोर्टशी संपर्क साधा.काही वापरकर्त्यांना एक छोटी ट्रिक उपयोगी पडलीफोन चार्जरला जोडून 30-40 मिनिटे सोडून द्या. नंतर पॉवर बटण दाबून फोन सुरू करा. गुगल लोगो दिसताच व्हॉल्यूम अप + व्हॉल्यूम डाउन दोन्ही बटणे एकत्र दाबून धरा. याने काही वेळा सेफ मोडमध्ये फोन सुरू होतो. तिथे डेटा बॅकअप घेऊन फॅक्टरी रीसेट करणे शक्य होते..गुगलने ही समस्या अधिकृतपणे मान्य केली आहे. कंपनीने म्हटले की, इंजिनिअरिंग टीम ही बग दूर करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. त्यांनी ज्यांना अशी अडचण आली याआहे आशा वापरकर्त्यांशी संपर्कही साधला आहे. पण अजून कोणताही पूर्ण तोडगा आलेला नाही.सध्या फोन अपडेट करणे टाळणे हेच सर्वात सुरक्षित आहे. गुगल लवकरात लवकर यावर उपाय आणेल अशी आशा आहे. तुमचा पिक्सल फोन आहे का? अपडेट केले आहे का? कमेंटमध्ये सांगा आणि इतरांना सावध करा.