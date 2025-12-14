Google Search : रात्रीच्या वेळेस पुरुष गुगलवर सगळ्यात जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या नव्या रिपोर्टने दुनिया हादरली

Men Google Search in Night : रात्री 12 ते 4 या वेळेत गुगलवर पुरुषांची सर्च हिस्ट्री काय सांगते? माहिती आहे का.. एका अभ्यासानुसार, एकटेपणा, उत्कंठा आणि कुतूहल यांचा मेळ घालून पुरुष रात्री गुगलला डॉक्टर, गुरू आणि मित्र बनवतात. हा ट्रेंड 2025 मध्येही कायम आहे, ज्यात पॉर्नपासून ते जीवनाचे रहस्यांपर्यंत सर्च वाढले आहेत. चला 10 पाहूया पुरुषांची 'रात्रीची डायरी'!.पॉर्न पॅराडाइजरात्री 12 ते 2 या वेळेत 70% पुरुष 'अॅडल्ट कंटेंट' शोधतात. गुगल डेटा सांगतो, हे सर्च पुरुषांमध्ये महिलांपेक्षा 3 पट जास्त आहेत. टिंडर टाईम12:30 नंतर 'टिंडर प्रोफाइल टिप्स' किंवा 'बेस्ट डेटिंग अॅप्स' ची धाव वाढते. रात्रीची उदासीनता डेटिंगची भूक वाढवते, जणू गुगलच मॅचमेकर बनतोआरोग्याची चिंता3 वाजता 'कर्करोगाची लक्षणे' किंवा 'मेंदूत ट्यूमर?' सारखे सर्च. जागे झोपेतून उठून स्वतःला 'डॉक्टर गुगल' कडे नेहमीच धावतात, पण बहुतेकदा फक्त तणावच वाढतो!.Google Search : रात्रीच्या वेळी मुली गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या धक्कादायक डेटामुळे जग हादरलं.जीवनाचे रहस्यरात्री 10नंतर अंगदुखीवर उपाय, सांधेदुखीचे घरगुती उपाय यांसारख्या गोष्टी शोधल्या जातात. जणू काय गुगल रात्रीचा फॅमिली डॉक्टर बनतोनातेसंबंधात गुंता'माझी पत्नी का चिटिंग करते?' किंवा 'रिलेशनशिप अॅडव्हाईस' सारखे सर्च रात्री वाढले. रात्रीच्या वेळी गुगल काउंसलर बनतो.फिटनेस फ्रेन्झी'घरगुती वर्कआऊट' किंवा 'सिक्स पॅक कसं बनवावं?' हे रात्री उशिरा शोधले जाते. झोपण्याआधी कल्पना करून सकाळी तसा व्यायाम करण्यासाठी हे सर्च होते.Hacking Tips : तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर 3 रंगीत ठिपके बघितलेत का? फोन हॅक झालाय का पाहायचं असेल तर 'हे' एकदा चेक कराच.गेमिंग'फ्री ऑनलाइन गेम्स' किंवा 'बेस्ट मोबाईल गेम्स' शोधळे जाते. एकटेपणा भरून काढण्यासाठी रात्री गेमिंग सर्च 40% वाढतात, गुगलला व्हर्च्युअल फ्रेंड बनवले जातेआत्महत्या आणि एकटेपणाहा संवेदनशील मुद्दा आहे. 'आत्महत्या थांबवण्याचे मार्ग' किंवा 'एकटेपणा कसा दूर करावा?' हे सर्च 2:30 नंतर पीकला राहिले आहेत. गुगल यावर हेल्पलाइनप्रमाणे मदत करतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.