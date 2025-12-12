विज्ञान-तंत्र

Google Search : रात्रीच्या वेळी मुली गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या धक्कादायक डेटामुळे जग हादरलं

Google Night Search : गुगलच्या वर्षाच्या शेवटच्या रिपोर्टने जगभरातील इंटरनेट जगतात भूकंप आणला आहे. 'ईयर इन सर्च 2025' नुसार, रात्री 10 वाजता ते सकाळी 4 वाजेपर्यंतच्या वेळेत महिलांनी (विशेषतः 18-35 वयोगटातील मुलींनी) केलेल्या सर्चने सर्वांना हैराण केले आहे. हे डेटा इतके धक्कादायक आहेत की, तज्ज्ञ म्हणतात, मुलींच्या मनातील रात्रीची रहस्ये आता उघड झाली आहेत.. या शोधांमध्ये आरोग्यापासून ते भावनिक आधारापर्यंत सर्व काही आहे. गुगल ट्रेंड्सच्या माहितीनुसार या वेळेत महिलांच्या सर्चची संख्या 40% ने वाढली असून बहुतांश ट्रेंड्स AI संबंधित आणि मानसिक आरोग्याशी जोडलेले आहेत. चला जाणून घेऊया टॉप 10 धक्कादायक सर्च...

