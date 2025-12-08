Google Trends: 2025 मध्ये भारतीयांनी '5201314' हा कोड गुगलवर का शोधला? वर्षाच्या टॉप-5 कीवर्डमध्ये झाला समावेश; काय आहे रहस्य?

Trending Keywords: गुगलवर कोण कधी काय शोधेल, याचा नेम नसतो. परंतु एखादा कीवर्ड थेट ट्रेंडिंगमध्ये येतो. काही कीवर्ड्स तर वर्षातले टॉपचे ट्रेंडिंग कीवर्ड ठरतात. २०२५ मध्ये असाच एक अनाकलनीय कीवर्डचा टॉप फाईव्हमध्ये समावेश झाला आहे. विशेष म्हणजे यात सर्वच्या सर्व आकडे आहेत..5201314 म्हणजे काय?5201314 हाच तो ट्रेंडिंग कीवर्ड आहे. हे आकडे चक्क प्रेमाचा अर्थ सांगतात. हा एक चिनी इंटरनेट स्लॅग आहे. या सात आकड्यांचा अर्थ होतो, मी आयुष्यभर तुझ्यावर प्रेम करेन.. I will love you for a lifetime! म्हणजे हे नंबर्स प्रेमाची डिजिटल भाषा आहेत.हा ट्रेंड भारतीय तरुणांमध्येही भलताच लोकप्रिय ठरला. याच नंबरचा वापर करुन तरुणांनी प्रेम व्यक्त करण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. यापूर्वी भारतामध्ये 143 म्हणजे I Love You चा ट्रेंड लोकप्रिय झाला होता. त्याचप्रमाणे 5201314 हा क्रमांक डिजिटल लव्ह कल्चरचा एक भाग बनला आहे..REVIEW: 'बे दुणे तीन' एका गोड गोंधळाची कहाणी! अभय- नेहा कशी करतात तीन बाळांच्या येण्याची तयारी?.थेट शब्द वापरुन गोत्यात येण्यापेक्षा खुबीनं आकड्यांचा वापर करुन प्रेम व्यक्त केलं जात आहे. ही कला साधण्यासाठीच 5201314 या कोडच्या प्रेमातच तरुणाई पडलीय. मागच्या वर्षातल्या टॉप 5 कीवर्डमध्ये या कोडचा समावेश झालाय. गुगलच्या सर्च लिस्टमधून हा आश्चर्यकारक ट्रेंड समोर आला आहे..Horoscope Prediction : 2026 मध्ये 3 राशींवर होणार पैशांची बरसात ! शनी महाराजांचं तीनदा भ्रमण ठरणार फायदेशीर.मागच्या वर्षात 'हे' कीवर्ड ट्रेंडिंगमध्ये'स्टॅम्पेड' (Stampede) आणि 'मेडे' (Mayday) हे कीवर्ड मागच्या वर्षात टॉप ट्रेंडिंग ठरले होते. अहमदाबाद विमान दुर्घटनेनंतर अनेकांनी या शब्दांचे अर्थ शोधले. गुगल दरवर्षी आपले 'ईअर इन सर्च' फीचर जारी करत असते. यामध्ये वर्षभरात लोकांनी कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक शोधल्या, हे सांगितले जाते. यात ट्रेंडिंग न्यूज, पॉप कल्चर, तंत्रज्ञान आणि सामान्य लोकांची आवड-निवड यांचा समावेश असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.