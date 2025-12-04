Clothes Try On : आधी वापारा मग खरेदी करा हे कपडे! काय आहे Google ची नवी सुविधा? ज्याने दूर केलं मिडल क्लास फॅमिलीचं टेन्शन

Google Try On : ऑनलाइन कपडे घेताना हे मला फिट होईल का? रंग तसाच दिसेल का? अशी चिंता प्रत्येकाला येते. रिटर्न, एक्सचेंज, पैसे अडकणे, वेळ वाया जाणे… ही मध्यमवर्गीयांची रोजची झंझट आता गुगलने संपवली आहे. गुगलने मे २०२५ मध्ये लाँच केलेले नवे एआय व्हर्च्युअल अॅपेरल ट्रायऑन टूल (AI Virtual Apparel TryOn Tool) आता भारतीयांसाठीही उपलब्ध झाले आहे. यामुळे ऑनलाइन शॉपिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे..हे टूल कसे काम करते?गुगल सर्चमध्ये शर्ट, टी-शर्ट, पँट, ड्रेस किंवा अगदी जॅकेट शोधा. संबंधित वस्तुच्या फोटोजवळ Try It On असा निळा बॅज दिसेल. त्यावर क्लिक करा, तुमचा एक पूर्ण शरीराचा फोटो चांगल्या प्रकाशात, साधे कपडे घालून अपलोड करा. अवघ्या काही सेकंदात गुगलचा एआय तुमच्यावर तो कपडा अचूकपणे बसवतो. कापड कसे असेल, फिट होईल, लूज होईल, रंग तुमच्या त्वचेला कसा दिसेल, सर्व काही अगदी खरे वाटते. वेगवेगळ्या शरीराच्या आकार प्रकारांना हे टूल परफेक्ट समजते..2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.सध्या हे फीचर फक्त अमेरिकेतील काही ब्रँड्ससाठी आहे, पण लवकरच भारतात मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मवरही येईल, अशी चर्चा आहे. गुगलच्या शॉपिंग ग्राफमध्ये जगभरातील ५० अब्जाहून जास्त कपड्यांची माहिती आहे, जी प्रत्येक तासाला २ अब्ज वेळा अपडेट होते. त्यामुळे तुम्हाला अगदी ताज्या स्टॉकमधून कपडे व्हर्च्युअली वापरून पाहता येणार आहेत..AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.फायदे काय?चुकीची साइज घेण्याची भीती संपलीरंग, फॅब्रिक चुकीचे मिळणार नाहीमॉलमध्ये जाऊन ट्राय करायची गरज नाहीरिटर्नचा खर्च आणि त्रास कमी होणारआत्मविश्वासाने खरेदी होईलआता फक्त फोटो पाहून नाही, तर स्वतःवर पाहून कपडे घ्या. गुगलचे हे टूल खरेच गेमचेंजर ठरणार आहे. पुढच्या वेळी ऑनलाइन शॉपिंग करताना Try It On बटण शोधायला विसरू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.