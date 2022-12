By

Google for India 2022 Event: टेक दिग्गज कंपनी Google ने नुकतेच Google for India 2022 इव्हेंटचे आयोजन केले होते. या इव्हेंटमध्ये कंपनीने वेगवेगळ्या क्षेत्राशी संबंधित अनेक घोषणा केल्या आहेत. याशिवाय, कंपनी लवकरच इतर नवीन फीचर्स देखील जारी करणार आहेत. कंपनीने AI शी संबंधित देखील मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे कंपनी आता डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे ओळखण्यास मदत करणार आहे.(Google's New Feature)

अनेकदा डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे कोणती आहेत, हे हँडरायटिंगमुळे लक्षात येत नाही. मात्र, गुगलच्या मदतीने डॉक्टरांनी काय लिहून दिले आहे, हे ओळखणे सोपे होईल.

हेही वाचा: असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

कंपनीने माहिती दिली, 'डॉक्टरांनी औषधांच्या चिठ्ठीवर काय लिहिले आहे हे ओळखता यावे यासाठी प्रयत्न करत आहोत. एआयचा वापर करून चिठ्ठीवर काय लिहिले आहे, हे सहज समजेल.' सध्या या फीचरचे टेस्टिंग सुरू असून, यूजर्ससाठी रोल आउट करण्यात आलेले नाही. हे फीचर रोलआउट झाल्यानंतर यूजरला चिठ्ठीचा फोटो काढून अपलोड करता येईल. यानंतर चिठ्ठीवर लिहिलेल्या औषधांची संपूर्ण माहिती मिळेल.

मेडिकल क्षेत्रात या टेक्नोलॉजीची मदत होईल. अनेकदा डॉक्टरांनी काय लिहिले आहे हे वाचून गोंधळ उडतो. अशावेळी याचा उपयोग होईल. मात्र, केवळ टेक्नोलॉजीने दिलेल्या माहितीवर अवलंबून राहू नये, असेही कंपनीने म्हटले आहे.

हेही वाचा: Mobile Recharge Plans: अवघ्या १५५ रुपयात २८ दिवसांची वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटासह अनेक फायदे, पाहा डिटेल्स

दरम्यान, गुगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसवर (AI) रिसर्च करण्यासाठी संस्थेला १ मिलियन डॉलर म्हणजे ८.२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान देणार आहे. या अनुदानाद्वारे भारतातील पहिले मल्टी-डिसिप्लेनरी सेंटर स्थापन केले जाईल.

हेही वाचा: Year Ender 2022: यंदाच्या वर्षात 'या' गाड्यांना मिळाला ग्राहकांचा तुफान प्रतिसाद, फीचर्समध्ये अव्वल