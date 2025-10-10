विज्ञान-तंत्र

Google Updates: गुगल "वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर" धोरणात केले बदल, कर्मचारी गोंधळात!

Google New Work From Anywhere Policy Changes. How Will It Impact Employees| गुगलच्या नवीन धोरणामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये गोंधळ, 'वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर'ची मर्यादा वाढली
google office

google office

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गुगलने आपल्या "वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर" धोरणात बदल केल्याची माहिती मिळत आहे. कोरोना काळात हे धोरण राबवण्यात आले होते. या धोरणांतर्गत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या ऑफिसपासून दूर कोणत्याही ठिकाणाहून वर्षातून चार आठवडे काम करण्याची परवानगी होती. मात्र आता यात बदल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Google

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com