Google Updates: गुगल "वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर" धोरणात केले बदल, कर्मचारी गोंधळात!

गुगलने आपल्या "वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर" धोरणात बदल केल्याची माहिती मिळत आहे. कोरोना काळात हे धोरण राबवण्यात आले होते. या धोरणांतर्गत कर्मचार्यांना त्यांच्या ऑफिसपासून दूर कोणत्याही ठिकाणाहून वर्षातून चार आठवडे काम करण्याची परवानगी होती. मात्र आता यात बदल करण्यात आले आहेत. सीएनबीसीनेच्या अहनवालानुसार, गुगलच्या नवीन धोरणात आता कर्मचारी जर एकाच दिवसासाठी कार्यालयाबाहेरून काम करत असेल, तरी संपूर्ण आठवडा रिमोट वर्क म्हणून गणला जाईल.कंपनीने कोरोना काळात सुरू केलेले हायब्रिड वर्क शेड्यूल कायम ठेवले आहे, ज्यामुळे कर्मचार्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर हे वर्क फॉर्म होम धोरणापासून वेगळे आहे. यामध्ये कर्मचार्यांना केवळ घरीच नव्हे, तर इतर कोणत्याही ठिकाणाहून काम करता येते.आता बदल काय झालेत?गुगलच्या माहितीनुसार जर एका आठवड्यात वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर किंवा पाच दिवस वर्क फॉर्म होम केते तरी"तुम्ही एका आठवड्यात एक WAF दिवस किंवा पाच डब्ल्यूएफए दिवस काम केले, तरी तुमच्या डब्ल्यूएफए साप्ताहिक शिल्लकीतून एक डब्ल्यूएफए आठवडा वजा केला जाईल.शिल्लक कोट्यातून एक आठवडा कमीया वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसारित झालेल्या कागदपत्रात, ज्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी, गुगलने नमूद केले आहे: "तुम्ही एका आठवड्यात एक दिवस WFA किंवा पाच दिवस WFA केल, तरी तुमच्या शिल्लक कोट्यातून एक आठवडा कमी करण्यात येणार आहे.यापूर्वी, गुगलने अमेरिकेतील काही पूर्णवेळ कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रस्ताव दिले होते आणि विशिष्ट गटांमधील कर्मचार्यांना सांगितले होते की, जर त्यांनी कामाच्या व्यवस्थेकडे परत येणे स्वीकारले नाही, तर त्यांच्या नोकऱ्यांवर कपातीचा परिणाम होऊ शकतो.आंतरराष्ट्रीय कामाचे कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामनवीन धोरणानुसार, कर्मचार्यांना "WFA" दिवसांचा वापर दुसऱ्या राज्यातील किंवा देशातील गुगल कार्यालयातून काम करण्यासाठी करता येणार नाही, कारण यामुळे "आंतरराष्ट्रीय कामाचे कायदेशीर आणि आर्थिक परिणाम" होऊ शकतात.सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना त्यांच्या स्थानिक वेळेनुसार कामाचे तास पाळावे लागतील, असे मार्गदर्शन तत्त्वात नमूद आहे. धोरणाचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई किंवा नोकरी जाण्याची शक्यता आहे.