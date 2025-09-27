Google 27th Birthday: तब्बल 27 वर्षांचा प्रवास! इंटरनेटच्या बादशहानं 'असा' केला वाढदिवस साजरा, 'डूडल'मधून दिलं खास सरप्राईज

गुगलने २७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या खास दिवशी लोगोमध्ये बदल दिसत आहे. तसेच खास डूडल देखील तयार केले आहे. .Google 27th birthday celebration 2025 nostalgic doodle: गुगल आज आपला 27 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या खास दिवशी गुगलने एक खास डूडल लाईव्ह केले आहे. हे डूडल गुगलचा पहिला जूना लोगो आहे. या वर्षीचे डूडल जुन्या आठवणींना ताजेतवाने करणार आहे. हे डूडल यूजर्संना गुगल किती पुढे आले आहे याची आठवण करून देते. होमपेजवर दिलेल्या संदेशात गुगलने लिहिले आहे की, 'आजचे डूडल गुगलचा 27 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. इतक्या वर्षांपासून आमच्यासोबत सर्च केल्याबद्दल धन्यवाद!'.Google चा लाँग फॉर्म काय आहे?गुगल चे पुर्ण नाव "Global Organization Of Oriented Group Language Of Earth" हे आहे. 27 सप्टेंबर खास दिवस गुगलची अधिकृत स्थापना 4 सप्टेंबर 1998 रोजी झाली. आता ते 27 सप्टेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करते. हा बदल कंपनीच्या सुरुवातीच्या उत्सवाला एक संकेत आहे, जेव्हा त्या दिवशी पहिल्यांदा डूडल वापरण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत 27 सप्टेंबर हा दिवस गुगलने तिच्या वाढीवर प्रतिबिंबित करण्याचा दिवस बनला आहे..कॅलिफोर्नियातील मेनलो पार्क येथे लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन यांनी स्थापन केलेल्या गुगलची सुरुवात स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात एका संशोधन प्रकल्पाच्या रूपात झाली. त्याचे ध्येय जगातील माहितीचे आयोजन करणे आणि ती सहज उपलब्ध आणि उपयुक्त बनवणे होते. त्या सुरुवातीच्या शोध अल्गोरिदमपासून गुगल तिच्या मूळ कंपनी, अल्फाबेट इंक अंतर्गत जागतिक तंत्रज्ञानाचे एक पॉवरहाऊस बनले आहे..ग्लोबल टेक लीडरपर्यंतचा प्रवास गुगलच्या व्यवसायांमध्ये आता क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ऑनलाइन जाहिराती, यूट्यूब, अँड्रॉइड, कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यांचा समावेश आहे. सीईओ सुंदर पिचाई यांच्या नेतृत्वाखाली, गुगल क्वांटम कॉम्प्युटिंग, ई-कॉमर्स आणि मशीन लर्निंगमध्येही दिवसेंदिवस प्रगती करत आहे. .बर्निंग मैन फेस्टिवलगुगलचे डूडल हे सांस्कृतिक प्रतीक बनले आहेत. पहिले डूडल 1998 मध्ये तयार करण्यात आले होते. बर्निंग मॅन फेस्टिव्हलच्या स्मरणार्थ संस्थापकांनी स्टिक फिगर लोगोचा वापर केला. तेव्हापासून, डूडल अॅनिमेशन, परस्परसंवादी खेळ आणि प्रादेशिक कलाकृतींमध्ये विकसित झाले आहेत जे महत्त्वपूर्ण कामगिरी, शास्त्रज्ञ, कलाकार आणि जागतिक कार्यक्रम साजरे करतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.