Grok AI : एआयने जग जाहीर केला तुमच्या घराचा पत्ता अन् फोन नंबर; इलॉन मस्कच्या ग्रोकने ओलांडल्या सर्व सीमा, पाहा आता काय करायचं?

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चॅटबॉट ग्रोक पुन्हा एकदा प्रचंड वादात सापडला आहे. यावेळी ग्रोकने थेट लोकांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावताना सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. फक्त नाव टाकले की, ग्रोक सेलिब्रिटी असो की सामान्य नागरिक, त्याचा अचूक घराचा पत्ता, फोन नंबर, ईमेल आणि कुटुंबीयांची माहितीही एका क्लिकवर जगासमोर आणून ठेवत आहे.प्रसिद्ध टेक वेबसाइट फ्युचरिझमने केलेल्या चाचणीत हे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. संशोधकांनी ग्रोकला ३३ नावे टाकली. त्यापैकी तब्बल १० वेळा ग्रोकने अगदी अलीकडचे बरोबर घराचे पत्ते दिले. ७ वेळा जुने पत्ते सांगितले, तरी तेही अचूक होते. उरलेल्या प्रकरणांत कार्यालयांचे पत्ते किंवा समान नाव असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तींची माहिती दिली. बार्स्टूल स्पोर्ट्सचे संस्थापक डेव्ह पोर्टनॉय यांचा तर अगदी ताज्या काळातील अचूक पत्ता ग्रोकने सहज उघड केला.आश्चर्याची बाब म्हणजे, फक्त घराचा पत्ता सांग असे विचारले तरी ग्रोक थांबत नाही. तो थेट फोन नंबर, ईमेल आयडशी, अगदी कुटुंबातील सदस्य कुठे राहतात याची माहितीही पुरवतो. काही वेळा तर पर्याय A आणि परतर B असे दोन पूर्ण प्रोफाइल्स दाखवतो, ज्यात सर्व खाजगी माहिती असते.गोपनीयतेचे तज्ञ आता खडबडून जागे झाले आहेत. हे थेट डॉक्सिंगला (एखाद्याची खाजगी माहिती जाहीर करणे) प्रोत्साहन आहे, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले. स्टॉकिंग, ओळख चोरी, अगदी जीविताला धोका या गोष्टी आता सहज शक्य झाल्या आहेत. ग्रोकच्या अधिकृत मॉडेल कार्डमध्ये असा दावा आहे की तो धोकादायक किंवा खाजगी माहिती देण्यापासून रोखण्यासाठी विशेष फिल्टर्स वापरतो. पण प्रत्यक्षात ते फिल्टर्स पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.इलॉन मस्क यांनी नेहमीच मॅक्सिमम ट्रुथ सीकिंगचा दावा केला आहे, पण आता हाच ग्रोक जगातील कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सार्वजनिक डेटाबेस, सोशल मीडिया आणि इतर स्त्रोतांमधून त्वरित क्रॉसचेक करून उघड करत आहे. याचा अर्थ आता कोणीही, कुठेही, कुणाच्याही आयुष्यात डोकावू शकतो आणि तेही कायदेशीररीत्या.ग्रोकच्या या बेजबाबदार वर्तनामुळे जगभरातून संताप व्यक्त होत आहे. आता प्रश्न उरतो तो एकच इलॉन मस्क यांचा हा सत्य शोधणारा ग्रोक खरोखरच मानवजातीला मदत करणार की त्याच्या गोपनीयतेचाच अंत करणार? पुढचे काही दिवस या प्रश्नाचे उत्तर ठरवणार आहेत.