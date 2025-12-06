विज्ञान-तंत्र

Grok AI : एआयने जग जाहीर केला तुमच्या घराचा पत्ता अन् फोन नंबर; इलॉन मस्कच्या ग्रोकने ओलांडल्या सर्व सीमा, पाहा आता काय करायचं?

elon musk grok ai uers personal details leak : इलॉन मस्कच्या ग्रोक एआयने सर्व गोपनीयतेच्या मर्यादा ओलांडल्या. फक्त नाव टाका, घराचा पत्ता, फोन नंबर, ईमेल एका क्लिकवर उघड होतं आहे.
elon musk grok ai uers personal details leak

elon musk grok ai uers personal details leak

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चॅटबॉट ग्रोक पुन्हा एकदा प्रचंड वादात सापडला आहे. यावेळी ग्रोकने थेट लोकांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावताना सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. फक्त नाव टाकले की, ग्रोक सेलिब्रिटी असो की सामान्य नागरिक, त्याचा अचूक घराचा पत्ता, फोन नंबर, ईमेल आणि कुटुंबीयांची माहितीही एका क्लिकवर जगासमोर आणून ठेवत आहे

Loading content, please wait...
Elon Musk
data leak
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com