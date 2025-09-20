Smart TV Offers : 15 हजारचा स्मार्ट टीव्ही आता फक्त 5 हजारात; GST कपातीनंतर उतरले दर, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

विज्ञान-तंत्र

भारतीय ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने स्मार्ट टीव्ही डिस्प्लेच्या जीएसटी दरात २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत मोठी कपात केली असल्याने देशभरातील प्रमुख ब्रँड्सनी त्यांच्या टीव्हींच्या किंमतीत हजारो रुपयांची सूट जाहीर केली आहे. थॉमसन, सोनी, एलजी आणि सॅमसंगसारख्या दिग्गज कंपन्या आघाडीवर असून आता २४ इंचाच्या एंट्री लेव्हल स्मार्ट टीव्हीला केवळ ५७९९ रुपयांत मिळवता येईल.

