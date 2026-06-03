Instagram Account Safety Tips : इन्स्टाग्राम वापरत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. तुमचे अकाऊंट सुरक्षित आहे का, याची खात्री करून घ्या. कारण आता हॅकर्स मेटाच्या स्वतःच्या एआयचा गैरवापर करून खाती हॅक करत आहेत. ही पद्धत इतकी स्मार्ट आहे की कोणताही मालवेअर किंवा फिशिंग लिंक न वापरता ते थेट अकाऊंटमध्ये घुसता येत आहेत..ताज्या घटनेत हॅकर्सनी अनेक महत्त्वाच्या इन्स्टाग्राम खात्यांवर हल्ला केला. यात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपद काळातील व्हाईट हाऊस अकाऊंट आहे. तसेच अमेरिकेच्या स्पेस फोर्समधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे अकाऊंट यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाने सायबर सुरक्षा जगात खळबळ माजवली आहे..June Smartphone Launch : जूनमध्ये लाँच होतायत 'हे' 5 दमदार स्मार्टफोन्स; परवडणारी किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स पाहा.हे प्रकरण कसे समोर आले?सुरक्षा संशोधक आणि डार्क वेब इन्फॉर्मरने ही गंभीर त्रुटी सगळ्यांत आधी उघडकीस आणली. त्यानंतर टेलिग्राम, x आणि रेडिटवर अनेक वापरकर्त्यांनी आपल्या अकाऊंटमध्ये अनधिकृत प्रवेश झाल्याच्या तक्रारी केल्या. हॅकर्स कोणत्याही डिव्हाइसवर मालवेअर टाकल्याशिवाय खाते ताब्यात घेत होते..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.हॅकर्सनी मेटा एआयला कसे फसवले?हॅकर्सनी अतिशय हुशारीने मेटा एआय असिस्टंटचा वापर केला. ते VPN चा वापर करून पीडित व्यक्तीच्या लोकेशनमधून येत असल्याचे भासवत. नंतर ‘Forgot Password’ वर क्लिक करून मेटा एआयच्या सपोर्ट चॅटमध्ये एन्ट्री केली. विशेष प्रॉम्प्ट्स वापरून ते एआयला खात्यात नवीन ईमेल अॅड्रेस जोडण्यास सांगत. एआयने ही विनंती मान्य केल्यावर नवीन ईमेलवर व्हेरिफिकेशन कोड येतो आणि हॅकर्स त्या कोडचा वापर करून खात्याचा पूर्ण ताबा घेतात..iPhone 15 Discount Offer : आयफोन 15 मिळतोय चक्क 37 हजारात! सगळ्यात मोठा सेल झालाय सुरू; खरेदीसाठी लागल्या रांगा.मेटाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. कंपनीने सांगितले की, सुरक्षेची त्रुटी दूर करण्यात आली असून हॅक झालेले अकाऊंट सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र किती खात्यांना या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आले, हे अद्याप स्पष्ट केले नाही.इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची सूचनाटू स्टेप व्हेरिफिकेशन (2FA) नक्की चालू करा.अनोळखी ईमेल अॅड्रेस जोडण्याची परवानगी देऊ नका.पासवर्ड नियमित बदला.मेटा एआयशी बोलताना संवेदनशील माहिती देऊ नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.