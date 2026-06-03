विज्ञान-तंत्र

फक्त एका ट्रिकने Instagram हॅक! Meta AI मधील त्रुटीचा गैरवापर; लाखो अकाउंट्सवर हॅकर्सचा हल्ला, सुरक्षेसाठी लगेच करा 'हे' काम

Meta AI च्या सुरक्षेतील त्रुटीचा फायदा घेत हॅकर्सनी अनेक Instagram खाती लक्ष्य केल्याची घटना समोर आली.
How Hackers Misused Meta AI to Access Instagram Accounts

How Hackers Misused Meta AI to Access Instagram Accounts

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Instagram Account Safety Tips : इन्स्टाग्राम वापरत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. तुमचे अकाऊंट सुरक्षित आहे का, याची खात्री करून घ्या. कारण आता हॅकर्स मेटाच्या स्वतःच्या एआयचा गैरवापर करून खाती हॅक करत आहेत.

ही पद्धत इतकी स्मार्ट आहे की कोणताही मालवेअर किंवा फिशिंग लिंक न वापरता ते थेट अकाऊंटमध्ये घुसता येत आहेत.

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