भारतात PUBG मोबाईल यशस्वी होण्याचे ही आहेत कारणे

पुणे : भारतात पबजी मोबाईलवर बंदी घालून चार महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. आता चाहते पबजी मोबाईल इंडियाची प्रतीक्षा करीत आहेत. भारतात मोबाईल गेमिंगला चालना देण्यासाठी पबजी मोबाईलने महत्त्वपूर्ण काम केले यात काही शंका नाही. जर मिनी मिलिशिया नंतर कोणताही मल्टीप्लेअर मोबाईल गेम लोकप्रिय झाला असेल तर तो फक्त पबजी मोबाईल आहे. तुम्ही कधी विचार केला आहे का? या खेळावर इतक प्रेम का मिळाले असेल आणि त्याची कोणती कारणे असतील? यामागे बरीच कारणे आहेत, परंतु अशी पाच विशेष कारणे आहेत जी भारतात पबजी मोबाईलला लोकप्रिय करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. चला तर मग याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.



फ्री गेम कोणत्याही खेळाची पोहोच जितकी जास्त असेल तितकी ती लोकप्रियता प्राप्त होत असते. पबजी मोबाईलला डाउनलोड करणे आणि खेळणे अगदी

फ्री होते. कॉस्मेटिक फीचर्स वगळता, त्याच्या बर्‍याच वैशिष्ट्यांचा वापर करणे देखील फ्री होते. यामुळे, भारतात याची ओळख कोट्यावधी खेळाडूंमध्येही होती. गेममध्ये पास सिस्टम होती. आपण एकतर पासशिवाय फ्री खेळू शकता किंवा तुमच्याकडे रॉयल पास, रॉयल पास प्रीमियम आणि प्रीमियम प्लस मेंबरशिप घेण्याचा पर्याय होता. या मेंबरशिपद्वारे तुम्हाला प्रीमियम इमोजी आणि आउटफिट्स मिळत होते. स्वस्त इंटरनेट भारतातील इंटरनेट बर्‍यापैकी स्वस्त आहे आणि जिओनंतर भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यासह काही चिनी कंपन्यांनी स्मार्टफोन बाजारात आणून एक क्रांती सुरू केली. शाओमी आणि रियलमीसह अनेक चिनी कंपन्यांनी अनेक वैशिष्ट्यांसह परवडणारे मोबाइल फोन बाजारात आणण्यास सुरवात केली. स्वस्त इंटरनेट आणि परवडणारे मोबाइल फोनचा कॉम्बो देखील पबजी मोबाईलला भारतास उंचावर नेले आहे. कम्युनिटी (समुदाय) कोणत्याही खेळाच्या यशाची गुरुकिल्ली मल्टीप्लेअर मोड असते आणि पबजी मोबाइल हा एक बॅटल रॉयल गेम होता. या गेममध्ये तुम्ही तुमच्या तीन मित्रांसह एकत्र हा खेळू शकता. फक्त हेच नाही तर तुम्ही स्वतंत्र खोलीत एकाच वेळी बर्‍याच मित्रांसह खेळू शकता. मिनी मिलिशियामध्येही असेच काहीसे घडले आणि हेच फीचर या खेळाचे वैशिष्ट्य असून यशाचे कारण बनले. ग्राफिक्स, नियंत्रण (कंट्रोल्स) आणि गेमप्ले पबजी मोबाइलमध्ये ग्राफिक्सही जबरदस्त होते. चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या डिव्हाइसनुसार खेळाचे ग्राफिक्स आणि डिटेल्स बदलू शकता. कंट्रोल्समध्येही असेच होते. गेममध्ये नियंत्रणे बदलण्यासाठी शेकडो पर्याय आहेत. प्रत्येक खेळाडू त्याच्या इच्छेनुसार आणि सोयीनुसार नियंत्रण ठेवू शकतो. गेमप्ले देखील पबजीच्या पीसी वर्ज़नसारखेच आहे. चांगली गोष्ट अशी आहे की पबजी मोबाइल त्याच्या पीसी वर्ज़नद्वारे खूप प्रेरित आहे. मोबाइल प्लेयर्स पीसीसारखे अनुभव मोठ्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न करतात आणि या खेळाला इतकी लोकप्रियता का मिळाली यामागे हे देखील एक मुख्य कारण आहे. पदोन्नतीसाठी स्पर्धा टेन्सेन्ट गेम्समध्ये ग्लोबल तसेच भारतासाठी अनेक विशेष स्पर्धा (स्पेशल टूर्नामेंट्स) होते. डेव्हलपर बहुतेक वेळा लोकल स्पर्धा आयोजित करतात. यामुळे खेळाडूंना उत्तेजन मिळालं आणि खेळात प्रभुत्व मिळवण्याची प्रेरणाही मिळाली. बर्‍याच स्पर्धा देखील घेण्यात आल्या, ज्यात कोट्यावधी बक्षिसे व पैसे देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गेमिंग कम्युनिटीही प्लेयर्सची नावे घेण्यात आली.

