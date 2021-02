G mail अकाउंट लॉक केलं नाही तर होईल होत्याचं नव्हतं

अहमदनगर ः आपल्याकडे भलेही इंटरनेट सगळीकडे पोचले नसेल पण बहुतांशी भारतीय जनता टेक्नो सॅव्ही झालीय. प्रत्येकाला व्हॉटसअॅप, इमेल, फेसबुक असतेच असते. त्यावर आपली खासगी माहितीही अपलोड केलेली असते. परंतु त्या माहितीचा दुरूपयोगही होतो. कारण हॅकर तुमचा डाटा चोरतात. यापासून वाचायचे असेल तर आम्ही काही क्लृप्त्या तुम्हाला सांगणार आहोत. त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

जी मेल खाते तीन स्टेपमध्ये लॉक केलेले असावे. तसे झाले नाही तर त्यावर अॅटॅक होऊ शकतो. त्यापासून बचावाचे काही फंडे.. अलिकडे हॅकिंगचा धोका कित्येक पटींनी वाढला आहे. आणि हॅकर्स लोकांच्या वैयक्तिक खात्यांना लक्ष्य करीत आहेत. सर्वात महत्वाचे खाते म्हणजे एखाद्याचे ई मेल, जे सायबर गुन्हेगारांसाठी सुलभ प्रवेश बिंदू असू शकते. ई मेल इनबॉक्समध्ये प्रवेश केल्याने आपली उर्वरित वेब खाती देखील सहजपणे हॅक होऊ शकतात. आणि या सोशल मीडियापासून शॉपिंग किंवा बँकिंग खात्यांपर्यंत असू शकतात. वास्तविक, ई मेलच्या मदतीने, इतर सेवांचे संकेतशब्ददेखील बदलले जाऊ शकतात आणि ईमेलवरील दुव्यावर क्लिक केल्यानंतर, नवीन संकेतशब्दांद्वारे खात्यात प्रवेश केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आपण तीन स्टेपने आपल्या जी मेलला लॉक व सुरक्षित करू शकता, 1- फॅक्टर प्रमाणीकरण

सर्वात महत्वाच्या खात्यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण चालू केले जाईल. एकदा आपण हे वैशिष्ट्य सक्रिय केले की आपण जेव्हा वापरकर्ता नाव आणि संकेतशब्द प्रविष्ट करुन खाते प्रविष्ट करता तेव्हा आपल्याला फोनवर मजकूर संदेशाद्वारे एक कोड पाठविला जाईल. हा कोड प्रविष्ट केल्यावरच लॉग इन करता येतो. त्यासाठी गुगल खात्यात लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला नेव्हिगेशन पॅनेलमधील सिक्युरिटीला जावे लागेल. येथे दोन स्टेपमध्ये सत्यता पडताळणीनंतर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला स्क्रीनवर दिलेल्या चरणांचे अनुसरण करावे लागेल. अशा प्रकारे, आपल्या फोनवर कोड प्रविष्ट केल्याशिवाय कोणीही लॉग इन करू शकत नाही. 2- गूगल संकेतशब्द तपासणी

Google द्वारे मागील वर्षी क्रोम ब्राउझरसाठी संकेतशब्द चेकअप-अॅड ऑन क्रोम सादर करण्यात आला होता. याच्या मदतीने आपण स्वत: ला सुरक्षित ठेवू शकता आणि संकेतशब्द किंवा वापरकर्ता नाव हॅक केलेला नाही, असे ते सांगते. Chrome वेब स्टोअरवर जाऊन, आपल्याला 'पासवॉर्स चेकअप' शोधा आणि स्थापित करावा लागेल. यानंतर, Google असुरक्षित संकेतशब्दाने लॉग इन करण्याबद्दल आपल्याला चेतावणी देईल आणि त्वरित संकेतशब्द बदलण्याचा सल्ला देईल. 3- खाते क्रियाकलाप तपासणी

आपल्या जीमेलच्या अकाउंट अ‍ॅक्टिव्हिटीची तपासणी करत राहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. आपल्या संगणकावर लॉग इन केल्यानंतर, तळाशी उजवीकडील 'तपशील' वर क्लिक करा. यानंतर, आपली खाते गतिविधी पॉप-अप विंडोमध्ये दिसून येईल. आपण कोणत्या स्थानावरून आणि डिव्हाइसवरून आपल्या खात्यावर प्रवेश केला हे ते दर्शवेल. आपण यात काही वेगळे दिसत नसल्यास किंवा आपण केलेली कोणतीही क्रियाकलाप असल्यास, संकेतशब्द बदला.

