GST: जीएसटी कपातीनंतर स्प्लेंडर किती रुपयांनी स्वस्त? Honda Shine, TVS Raiderची प्राईज काय?

Hero Splendeor Plus: भारतामध्ये सगळ्यात जास्त विक्री होणारी मोटारसायक म्हणजे स्प्लेंडर प्लस, आता ही दुचाकी स्वस्त झाली आहे. त्याचं कारण बदललेला जीएसटी स्लॅब. GST 2.0 लागू झाल्यानंतर बाईकच्या किंमतींमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे सामान्यांना या गाड्या स्वस्तात खरेदी करता येतील. जर तुम्ही सणांच्या काळात नवीन गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे..GST कपातीनंतर नवीन किंमत किती?हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस याआधी २८ टक्के जीएसटीसह ८० हजार १६६ रुपयांना मिळत होती. आता टॅक्स कमी होऊन १८ टक्के झाला आहे. त्यामुळे नवे ग्राहक या गाडीला केवळ ७३ हजार ७६४ रुपयांना खरेदी करु शकतात. ही प्राईज दिल्ली एक्स शोरुम आहे. म्हणजे या लोकप्रिय गाडीवर ६ हजार ४०२ रुपयांचा थेट फायदा मिळत आहे.हिरो होंडा स्ल्पेंडर प्लसचं डिझाईन सुरुवातीपासूनच सिंपल आणि क्लासिक आहे. त्यामुळे प्रत्येक वयाचे लोक ही गाडी घेणं पसंद करतात. नव्या मॉडेलमध्ये उच्च प्रतिचं ग्राफिक्स आणि ड्युअल टोन कलर हे ऑप्शन्स आहेत. यात मग हेवी ग्रे विथ ग्रीन, ब्लॅक विथ पर्पल आणि मॅट शिल्ड गोल्ड व्हरायटी आहेत. तसेच कॉम्पॅक्ट बॉडी आणि हलक्या वजनामुळे ही बाईक शहर आणि गाव दोन्हीकडे चालते..भारतातल्या दुचाकींच्या बाजारामध्ये हिरो स्प्लेंडर प्लस या गाडीशवाय याच रेंजमध्ये अनेक बाईक्स उपलब्ध आहेत. वेगवेगळे ग्राहक, त्यांच्या गरजा, आवडी-निवडींसाठी पर्याय आहेत. TVS Raider ही गाडी त्याच साखळीतली एक. या गाडीची किंमत ८७ हजार ६२५ रुपयांपासून सुरु होते. यात ७ हजार ७०० रुपयांपर्यंतची बचत या गाडीमुळे होणार आहे..Hero HF Deluxeबजेट रायडर्ससाठी हिरो एचएफ डिलक्स या गाडीचा एक उत्तम पर्याय आहे. गाडीची सुरुवातीची किंमत GST कपातीनंतर ६० हजार ७३८ इतकी आहे. यावर ५ हजार ८०५ रुपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे.Honda Shineदुसरीकडे, दमदार इंजिन आणि आरामदायक प्रवासासाठी Honda Shine 125 सीसी बाईक ८५ हजार ५९० रुपयांपासून सुरुवात होते. यात ग्राहकांसाठी ७ हजार ४४३ पर्यंतची बचत होणार आहे. सर्वात जास्त फायदा Honda SP 125 या गाडीवर मिळणार आहे. गाडीची सुरुवातीची किंमत ९३ हजार २४७ इतकी रुपये आहे. यावर ८ हजार ४४७ रुपयांची सूट मिळत आहे..